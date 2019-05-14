Целая эпоха на сцене: шесть спектаклей Чеховского фестиваля — 2019

Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова проводится с 1992 года и за свою 25-летнюю историю успел показать более 500 спектаклей из 51 страны. На фестиваль привозили постановки Питера Брука, Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Петера Штайна, японских театров кабуки и но, а труппы из Латинской Америки и Китая уже стали традиционными и любимыми московской публикой гостями. В этом году помимо зарубежных спектаклей стоит поохотиться и за российскими постановками — в программу вошли самые яркие и главные премьеры сезона. "Черная курица", Российский академический молодежный театр 18 мая и 23 июня

Описание Сцена из спектакля "Черная курица" © Сергей Петров

Несмотря на сказочный, фантастический сюжет и педагогическую направленность, этот спектакль будет интересно смотреть как подросткам, так и взрослым. Одноименная пьеса была написана Антонием Погорельским для своего племянника — будущего писателя Алексея Константиновича Толстого, поэтому главного героя также зовут Алеша. Он примерный гимназист, старательный и умный мальчик. Когда все его друзья уезжают из пансионата на каникулы, Алеша идет в свое место для игр — курятник. Там у него даже есть любимая черная курица, которая в его фантазиях превращается в министра, увлекая мальчика в захватывающее путешествие по волшебной стране. Как говорят сами создатели, это педагогический спектакль. Главное в нем доброта и честность. Его цель — показать детям и подросткам как раз не последствия плохих поступков, а волшебство хороших. "Солнечная линия", Центр им. Вс. Мейерхольда 19 мая, 2 и 3 июня

Описание Сцена из спектакля "Солнечная линия" © Роман Канащук

Иван Вырыпаев, пожалуй, один из самых востребованных российских драматургов в мире. Его пьесы ставят в МХТ им. Чехова, БДТ им. Товстоногова, кроме того, он является режиссером фильмов "Танец Дели", "Кислород" (по одноименному спектаклю в Театре.doc), "Короткое замыкание" и других. Его польский спектакль "Иранская конференция," который привезли в Россию в декабре, стал одним из главных событий театрального сезона. "Солнечная линия" — спектакль-скандал. В центре сюжета — семейная пара, которая состоит в браке уже семь лет. Но даже после стольких лет совместной жизни у них все равно назревает серьезный конфликт. Ранним утром они ведут свой нескончаемый диалог, пытаясь понять, где и что пошло не так. Сам Вырыпаев говорил, что цель этой пьесы терапевтическая. Ему было интересно исследовать причины взаимонепонимания людей: от банальных, когда люди просто не слушают друг друга, до более серьезных, когда люди могут воспринимать реальность по-разному. "Человек из Подольска Сережа очень тупой", театр "Практика" 25–27 мая

Описание Сцена из спектакля “Человек из Подольска Сережа очень тупой” © Пресс-служба театра "Практика"

Один из фаворитов этого театрального сезона — новая постановка Марины Брусникиной по двум пьесам Дмитрия Данилова. Оба текста разыгрываются одновременно на двух сценах театра. В антракте все — и зрители, и актеры — участвуют в интерактиве, который так или иначе связан с этими сюжетами. Более того, спектакль захватывает даже внутренний двор, где можно разучить "Танец мозга". Пьесу "Человек из Подольска" Данилов написал в 2016 году, а спустя два года благодаря ей получил премию "Золотая маска" как лучший драматург (пьеса была поставлена в Театре.doc Михаилом Угаровым). В ее основе — незамысловатый сюжет о полицейских, которые ловят провинциальных жителей и с пристрастием допрашивают их. Причем не просто по протоколу: они задают самые сокровенные вопросы, стараясь докопаться до настоящей личности человека, а мотивом задержания может стать скучная и неинтересная жизнь, например. "Сережа очень тупой" — о простом парне-программисте, к которому ни с того ни с сего "заваливаются" трое курьеров с намерением провести у него ровно час, после чего отдадут ему посылку с неизвестным содержимым. Как эти две пьесы связаны между собой? Этот ответ скрыт где-то между сценами театра "Практика". "Турандот", Центральный театр кукол С.В. Образцова 25 мая, 14 июня, 19 июля

Описание Сцена из спектакля "Турандот" © Александр Иванишин

Итальянская сказка Карло Гоцци рассказывает о жестокосердной и гордой принцессе Турандот, которая обезглавливала всех принцев, приходящих к ней свататься и не сумевших отгадать три ее загадки. И вот на ее пороге появляется прекрасный незнакомец, который не раскрывает своего имени, а загадки разгадывает. Однако гордыня и гнев не дают принцессе мыслить разумно, и она, поддавшись на провокации (все лишь бы казнить наглеца!), соглашается отгадать его загадку. В итоге все тайное становится явным, а победит, конечно же, настоящая любовь. Но, несмотря на оригинальное место действия (Пекин), очарование Востока и китайские мотивы и символы, режиссер спектакля Борис Константинов переносит действие в Венецию. Всю сцену застилает ровная отражающая поверхность, которая выполняет роль водных каналов. По ней двигаются лодки, есть даже настоящие мосты, а на заднем плане — огромная зловещая луна. "Обломов", Московский академический театр им. Вл. Маяковского 28 мая, 8 июня

Описание Сцена из спектакля "Обломов" © Сергей Петров/пресс-служба Театра Маяковского

Это первая работа режиссера Миндаугаса Карбаускиса, художественного руководителя Маяковки, более того, он сам адаптировал текст романа Гончарова. На фоне всего прочего этот спектакль становится островком традиций и классики, но при этом безумно современным. Язык режиссера довольно непрост — каждый жест, каждое движение на сцене продуманы и для внимательного зрителя со временем складываются в целую музыкальную партитуру, за которой интересно наблюдать и еще интереснее ее разгадывать. Всех своих героев он покрывает пылью — ее они сдувают из книг, стряхивают с себя, она кружит по сцене, так или иначе присутствуя в жизни героев. Сам сюжет произведения остался неизменным: Обломов лежит на диване, кутается в перины, не желает видеться ни с кем, кроме Захара. Другое дело, что в этом варианте нет Штольца, одного из ключевых персонажей романа, который как раз меняет жизнь главного героя. Как же это отразится на судьбе Обломова? "Барокко", "Гоголь-центр" 6 и 7 июня

Описание Сцена из спектакаля "Барокко" © Ира Полярная