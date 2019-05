Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля

В выборе обладателя "Золотой пальмовой ветви" жюри, возглавляемое мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, было единодушно. Вслед за Квентином Тарантино, чья картина "Однажды в Голливуде" (Once upon a time in Hollywood) была показана на фестивале в тот же день, что и "Паразиты", южнокорейский постановщик попросил прессу не раскрывать интригу его фильма.

Пон Чжу Хо - первый южнокорейский кинематографист, завоевавший высшую награду в Канне. По мнению рецензентов, он подтвердил, что является выдающимся постановщиком и острым критиком современного прагматического общества, предавшего забвению ряд принципов морали.

Не меньшую радость испытал, по собственному признанию, Антонио Бандерас. Призом за лучшую мужскую роль отмечена его актерская работа в картине Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria). Это первая большая награда актера на кинофестивале. Сам Альмодовар не получил приза, хотя его картина, в которой также снималась Пенелопа Крус, долго лидировала в рейтинге киноэкспертов.

Свою первую каннскую награду получила и англо-американская актриса Эмили Бичем. Приз за лучшую женскую роль присужден ей за работу в картине Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).

Посвящение отверженным

Режиссер франко-сенегальского происхождения Мати Диоп удостоена Гран-при фестиваля за фильм "Атлантика" (Atlantique). Героинями своей первой полнометражной картины она избрала сенегальских женщин, чьи спутники уехали в поисках работы в Европу.