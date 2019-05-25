Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на Каннском фестивале. Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Режиссер франко-сенегальского происхождения Мати Диоп удостоена Гран-при фестиваля за фильм "Атлантика" (Atlantique). Героинями своей первой полнометражной картины она избрала сенегальских женщин, чьи спутники уехали в поисках работы в Европу.

Свою первую каннскую награду получила и англо-американская актриса Эмили Бичем. Приз за лучшую женскую роль присужден ей за работу в картине Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).

Не меньшую радость испытал, по собственному признанию, Антонио Бандерас. Призом за лучшую мужскую роль отмечена его актерская работа в картине Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria). Это первая большая награда актера на кинофестивале. Сам Альмодовар не получил приза, хотя его картина, в которой также снималась Пенелопа Крус, долго лидировала в рейтинге киноэкспертов.

Пон Чжу Хо - первый южнокорейский кинематографист, завоевавший высшую награду в Канне. По мнению рецензентов, он подтвердил, что является выдающимся постановщиком и острым критиком современного прагматического общества, предавшего забвению ряд принципов морали.

В выборе обладателя "Золотой пальмовой ветви" жюри, возглавляемое мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, было единодушно. Вслед за Квентином Тарантино, чья картина "Однажды в Голливуде" (Once upon a time in Hollywood) была показана на фестивале в тот же день, что и "Паразиты", южнокорейский постановщик попросил прессу не раскрывать интригу его фильма.

Братья Люк и Жан-Пьер Дарденны, дважды увозившие с Каннского фестиваля "Золотую пальмовую ветвь" за фильмы "Розетта" (Rosetta,1999), "Дитя" (L'Enfant, 2005), на этот раз отмечены призом за режиссуру. В драме "Молодой Ахмед" (Le Jeune Ahmed) они обратились к теме исламского радикализма.

Приза жюри удостоены картина Ладжа Ли "Отверженные" (Les Misrables) о жизни в парижском пригороде и фильм Клебера Мендосы Фильо и Жулиано Дорнеля "Бакурау" (Bacurau) о небольшой бразильской деревне, исчезающей с карты со смертью ее старейшины. Специальным призом фестиваля награжден палестинский режиссер Элиа Сулейман за картину "Должно быть, это рай" (It Must Be Heaven). Путешествуя по разным странам, ее автор находит параллели с родной Палестиной.

Наградой фестиваля за лучший сценарий отмечена картина Селин Скьямма "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu). Фильм, действие которого происходит во Франции XVIII века, рассказывает историю молодой художницы и ее творения.

"Особый взгляд" Балагова

В этот же день фестиваль подвел итоги и других конкурсов. Поклонники авторского кино ждали итогов конкурса "Особый взгляд". Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в субботу завоевал фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Эта картина рассказывает о жизни в послевоенном Ленинграде.

Это вторая награда молодого постановщика на нынешнем фестивале - в пятницу он был удостоен премии конкурса "Особый взгляд" за режиссуру. Примечательно, что российский кинематографист теперь трижды лауреат Каннского фестиваля: в 2017 году он уже получил здесь премию ФИПРЕССИ за фильм "Теснота".

"Это замечательные награды - уникальное достижение 27-летнего режиссера", - сказал ТАСС российский продюсер, режиссер и сценарист Александр Роднянский. Он назвал Балагова выдающимся мастером.

Музыка на фестивале

В субботу был назван и обладатель музыкального приза "Канн саундтрек" (Cannes Soundtrack). Испанский композитор Альберто Иглесиас стал лауреатом за музыку к картине "Боль и слава" Педро Альмодовара. Награду присудило жюри в составе 22 обозревателей ведущих французских изданий.

В прошлом году, напомнили учредители, каннскую награду за лучший саундтрек завоевала российская рок-группа "Звери". Этой премией была отмечена ее музыка к фильму Кирилла Серебренникова "Лето".

Вне конкурса

На фестивале музыкант Элтона Джона представил свою кинобиографию "Рокетмен" (Rocketman). Главную роль в фильме исполнил валлийский актер и певец Тэрон Эджертон.

"Выдающаяся работа", - отозвался об этом фильме Декстера Флетчера продюсер российского фильма "Лето" Илья Стюарт. По его мнению, картина не уступает предыдущей работе Флетчера "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018), посвященной вокалисту британской группы Queen Фредди Меркьюри и собравшей в мировом прокате более $900 млн.

Встреча героев Лелуша

Герои французской картины "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966) встретились на фестивале вновь спустя полвека после триумфа фильма, завоевавшего в год выхода на экран "Золотую пальмовую ветвь". Актеры Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме вновь поднялись по лестнице фестивального дворца, чтобы вместе с автором киноленты, режиссером Клодом Лелушем представить новую совместную работу - "Лучшие годы жизни" (Les Plus Belles Annes d'une vie).

"Я обещал моим актерам, что, если фильм им не понравится, он не выйдет на экраны", - рассказал журналистам Клод Лелуш.

Награда Алена Делона

В рамках фестиваля Алену Делону вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за выдающуюся работу в кино. Он получил награду из рук своей дочери - актрисы театра и кино Анушки Делон. Делон заявил, что своим звездным статусом обязан публике. "Только вам и никому другому", - сказал он.