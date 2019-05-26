В Ереване состоялся концерт в честь 95-летия Шарля Азнавура

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Патрик Фьори, Элен Сегара, Леа Кастель и другие французские артисты в воскресенье вечером дали концерт в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване в честь 95-летия шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Как убедился корреспондент ТАСС, все билеты - 9 тыс. мест - были распроданы, многие сидели прямо на ступенях.

"Мой отец, который несколько часов назад вылетел в Марсель, мне сказал: "Патрик, передай привет нашим и скажи, что Франция, как и Армения, в эти дни живет песнями великого Азнавура", - так начал свое выступление певец с армянскими корнями Патрик Жан-Франсуа Шушаян, более известный как Патрик Фьори.

Любимые песни Азнавура многих поколений - "Богема", "Мама", "Для тебя, Армения", "Аве Мария" зрители хором пели вместе с исполнителями. Концерт не раз прерывался бурными овациями зала, особенно, когда певцы приветствовали присутствующих на армянском языке.

"Стопроцентный армянин и стопроцентный француз. Он - символ дружбы между нашими народами. Азнавур - не просто певец, артист или композитор. Он олицетворяет собой целую эпоху. Сын эмигранта, бежавшего во время геноцида армян в Османской империи, пообещал покорить своими песнями Париж, однако покорил весь мир", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС одна из присутствующих на концерте в честь 95-летия артиста.

Последним на концерте "выступил" сам маэстро: песня "Аве Мария" в его исполнении прозвучала с больших экранов, после чего публика стоя несколько минут аплодировала в память о любимом артисте.

Шарль Азнавур скончался на 94-м году жизни 1 октября 2018 года в своем доме, расположенном у южных предгорий Французских Альп. Исполнитель, поэт и композитор, родившийся в семье армянских эмигрантов в Париже, он является соавтором более 1,3 тыс. песен. В мире продано 180 млн экземпляров записей Азнавура, он также сыграл более 60 ролей в кино.