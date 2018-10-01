Биография Шарля Азнавура

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 октября 2018 года в своем доме на юге Франции на 95-м году жизни умер французский певец Шарль Азнавур.

Шарль Азнавур (настоящее имя - Шанур Варинаг Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже в армянской семье. Его родители в 1915 году переселились из Турции во Францию после событий, связанных с геноцидом армян.

С раннего детства Азнавур выступал перед публикой - в ресторане кавказской кухни, который открыли его родители. Он читал стихи, пел и играл на скрипке, а в девять лет он был принят в труппу одного из парижских театров. Во время Второй мировой войны принимал участие в движении Сопротивления, а в 1947 году начал карьеру певца (шансонье).

Поначалу и зрители, и критики были настроены крайне недоброжелательно по отношению к молодому исполнителю. Творчество Азнавура получило признание лишь через 10 лет, во многом благодаря поддержке Эдит Пиаф, которая в то время была на вершине славы. По словам самого Азнавура, он научился у нее всему, что можно узнать об искусстве шансонье.

Шансонье

Свои песни он исполнял не только на французском языке, но и на английском, испанском и итальянском. В 1964 году Азнавур организовал первый мировой тур, в который входили в том числе Турция, Ливан, Греция и СССР, и с тех пор постоянно гастролировал. Неоднократно бывал в России (в последний раз - в апреле 2018 года).

Принято считать, что певец произвел настоящую революцию на французской музыкальной сцене. Все свои песни Азнавур превращал в мини-спектакли, при этом он мог исполнить одну и ту же песню несколько раз подряд по-разному, меняя интонации, жесты и общее настроение. Кроме того, он популяризировал жанр дуэта. Азнавур выступил более чем с 50 знаменитостями, в том числе с Мирей Матье и Лайзой Минелли.

На счету Шарля Азнавура более 1,3 тыс. песен. Их исполняли Рэй Чарльз, Лайза Минелли, Фред Астер и многие другие известные артисты.

В 1998 году он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века по версии журнала Time и телекомпании CNN. Во Франции его называли "Наполеоном шансона". Общее количество проданных альбомов превысило 1,8 млн.

Театр и кино

В 1965 году Азнавур поставил на парижской сцене свой первый мюзикл "Месье Карнавал", в котором прозвучала одна из самых известных его песен - "Богема". Затем последовали оперетта и мюзикл, посвященный французскому художнику Анри Тулуз-Лотреку (2000).

С 1955 года Шарль Азнавур успешно снимался в кино у таких режиссеров, как Рене Клер, Франсуа Трюффо, Клод Лелуш. В 1960 году он получил приз Каннского фестиваля за роль в фильме Андре Кайата "Завтра моя очередь". Самые известные фильмы с его участием: "Стреляйте в пианиста", "Дьявол и десять заповедей", "Жестяной барабан", "Призраки шляпника", "Эдит и Марсель". В общей сложности он сыграл более 70 ролей.

В некоторых картинах Азнавур выступал в качестве сценариста.

Автор книг

Шарль Азнавур получил признание и как писатель. Первым литературным опытом был его дневник путешествий по Испании, затем в 1991 году он опубликовал сборник песенных текстов и короткой прозы под названием "Слово для афиши", в 2003 году вышла книга воспоминаний "Время передовых", а в октябре 2005 года был издан сборник новелл "Картины моей жизни". Впоследствии было издано еще семь книг, включая автобиографический роман.

Другая деятельность

В 1991 году Азнавур приобрел права на издание многих популярных французских песен, включая записи Эдит Пиаф. С тех пор он успешно вкладывал деньги в шоу-бизнес.

Азнавур активно участвовал в благотворительных акциях для различных регионов мира, но главным проектом считал помощь Армении. Этой работой он начал заниматься после землетрясения в Спитаке в 1988 году. Тогда он основал благотворительную ассоциацию "Азнавур для Армении".

Был почетным послом Армении по особым поручениям по вопросам гуманитарной деятельности, постоянным представителем Армении при ЮНЕСКО. После присвоения ему в декабре 2008 года гражданства Армении был постоянным представителем этой страны при Отделении ООН и других организациях в Женеве и одновременно послом Армении в Швейцарии.

Награды

Деятельность Азнавура отмечена множеством высоких наград. Среди них французские ордена Почетного легиона и "За заслуги", а также кинопремия "Сезар". В 2004 года Армения присвоила ему звание Национального героя.

В январе 2009 года шансонье была присуждена специальная премия Международного рынка звукозаписи и музыки за "впечатляющую профессиональную карьеру", в апреле 2012 года - премия Благотворительного фонда возрождения национального, культурного и духовного наследия "Древо жизни" (СНГ).

Личные сведения

Долгое время жил в Швейцарии, также владел домами во Франции, в Марокко и в других странах.

Впервые женился в 1946 году, его супругой стала Мишелин Рюгэль. В семье родились дочь Седа (1947) и сын Шарль (1952). В 1955 году его женой стала Эвелина Плесис, в этом браке родился сын Патрик (1956). С 1967 года был женат на шведке Улле Тюрсель. В семье дочь Катя (1969), сыновья Миша (1972) и Николя (1977).