Джон Бон Джови посетил выставку Мунка в Третьяковской галерее

"Да, днем у нас был Джон Бон Джови - на Мунке и на постоянной экспозиции в Лаврушинском. Мунк ему очень понравился, он сделал несколько фотографий рядом с "Криком". Но особенно его впечатлила постоянная экспозиция русского искусства XVIII-начала XX веков. Певец был поражен залом Врубеля, где он случайно стал свидетелем репетиции перед вечерним концертом в рамках фестиваля Vivarte камерного оркестра под управлением Дмитрия Синьковского La Voce Strumentale", - рассказали в галерее.

Там добавили, что музыканты были рады такому слушателю. "Но визит певца в Третьяковскую галерею был частным. Джон старался не привлекать к себе внимания", - добавили в пресс-службе. Также днем ранее певец побывал на Красной площади, как сообщили в агентстве SAV Entertainment, организующем концерт.

Москва станет первым городом в расписании долгожданного тура американцев, которые дадут в Европе несколько десятков концертов. Это первый концерт коллектива в столице за 30 лет. Программа выступлений будет меняться в зависимости от популярности песен в той или иной стране, сообщили организаторы. В Москве Bon Jovi пообещали исполнить свои главные хиты: You Give Love a Bad Name, It's My Life, Wanted Dead or Alive, Bad Medicine и Livin' on a Prayer.

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь вокалиста Джона Бон Джови. Помимо него, из оригинального состава в коллективе к настоящему времени остались клавишник Дэвид Брайан и барабанщик Тико Торрес, к которым присоединились басист Хью Макдональд и гитарист Фил Экс; компанию им на гастролях составляют второй гитарист Джон Шенкс, а также перкуссионист и по совместительству бэк-вокалист Эверетт Брэдли.