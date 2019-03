"Я надел китель и фуражку". Джон Бон Джови о концерте в СССР и о том, что мир велик

У нас было два очень важных альбома, от которых зависела дальнейшая карьера, — это наш третий и четвертый альбомы, Slippery When Wet (1986) и New Jersey (1988), куда были включены самые популярные хиты.

Американская рок-группа Bon Jovi ("Бон Джови") спустя 30 лет после выступления на Moscow Music Peace Festival в августе 1989 года возвращается в российскую столицу и 31 мая даст сольный концерт на стадионе "Лужники". Москва станет первой остановкой в большом европейском туре This House Is Not For Sale, который продлится с конца мая по конец июля.

— Что вы хотите показать в Москве? Ваши известные хиты Keep the Faith, Always, Have A Nice Day, Livin’ On A Prayer?

— Да, конечно, все эти песни.

— А с чего начнете?

— Пока даже не думал. До концерта еще около трех месяцев. У меня есть примерное представление о том, какие мы песни исполним, и мы заранее проведем репетиции. Возможно, мы проведем шесть репетиций. Мне надо будет собрать всех парней в одном зале на два дня каждый месяц. Да, у нас есть три месяца — март, апрель и май.