Калягин поздравил Богомолова с назначением на пост худрука Театра на Малой Бронной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин поздравил режиссера Константина Богомолова с новой должностью художественного руководителя Театра на Малой Бронной и пожелал ему возродить творческую атмосферу в театре. Поздравление опубликовано в среду на сайте СТД.

"Я рад тебя поздравить с назначением в такой замечательный театр! Театр, в котором работали легендарные, великие режиссеры Андрей Александрович Гончаров и Анатолий Васильевич Эфрос. Театр, в котором блистали выдающиеся артисты, - отметил Калягин. - Я надеюсь, что творческий дух, который царил в этом театре, ты сумеешь возродить, вдохнуть в него новую жизнь".

Председатель СТД выразил надежду, что Богомолов сумеет создать творческую атмосферу, наполненную любовью. "Ты долго шел к руководству театром, и я думаю, что сегодня ты к нему готов. Ты еще молод, полон сил и азарта, но уже у тебя есть богатейший опыт", - добавил Калягин.

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.