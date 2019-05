Сроки вручения Джорджу Мартину статуэтки из Якутии пока не определены

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Писатель Джордж Мартин, по книгам которого снят телесериал "Игра престолов" (Game of Thrones), пока не сможет получить статуэтку одного из героев телесериала - Джона Сноу - изготовленную специально для него мастерами в Якутии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду Джанет Северанс, представитель частного кинотеатра Jean Cocteau, который писатель Джордж Мартин приобрел в своем родном городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

"К сожалению, мы не смогли организовать церемонию вручения статуэтки Джорджу, - сообщила она. - Учитывая его напряженный график, мы не уверены, когда он вновь появится в кинотеатре Jean Cocteau. Но если возможность для проведения церемонии представится, мы обязательно сообщим".

Как сообщил ранее корреспондент ТАСС в Якутске, поклонники творчества писателя собрали средства на изготовление трехкилограммовой статуэтки из чистого серебра с инкрустацией из полудрагоценных камней и мамонтовой кости. По словам одной из инициаторов акции Татьяны Егоровой, фигуру мужчины в плаще стража ночного дозора с мечом из драконьего стекла - обсидиана изготовили якутские мастера-ювелиры и косторезы.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага - один из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения.

В 2016 году якутские мастера подарили голливудскому актеру Леонардо ди Каприо народный "Оскар". Статуэтка была выполнена в виде смотрящего в небо мужчины, держащего в руках чороон (сосуд, используемый в ритуальных целях). Свои украшения для изготовления ценного подарка пожертвовали более ста жительниц Якутии. На создание статуэтки удалось собрать порядка 1,4 кг серебра и 3,49 г золота.