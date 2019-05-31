Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в "Лужниках"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Bon Jovi ("Бон Джови") в пятницу показала в московских "Лужниках" двухчасовое шоу, состоявшее из ее главных хитов. Российским поклонникам пришлось ждать встречи с исполнителями долгих 30 лет.
"Мы были здесь 30 лет назад на Московском музыкальном фестивале мира", - напомнил собравшимся основатель и бессменный лидер группы Джон Бон Джови. "Еще до того, как некоторые из вас появились на свет", - отметил он. И был прав: концерт американских рокеров стал редким событием, объединившим публику разных возрастов и групп - от фанатов со стажем в майках Bon Jovi до людей в костюмах с белыми рубашками, сбежавших из офисов в пятничный вечер пораньше.
Для открытия шоу музыканты выбрали песню, которая дала название масштабному европейскому туру, стартовавшему этим вечером, - This House Is Not For Sale. Фан-зона подготовилась встретить кумиров - на припеве сотни людей подняли плакаты с названием песни.
Под балладу Amen стадион наполнили тысячи огней от фонариков зрителей, как бы повторяя звездное небо на заднике сцены. Бон Джови вел себя, как подобает рок-звезде: на романтичной Bed Of Roses станцевал с одной из поклонниц, а под Lay Your Hands On Me ("Прикоснись ко мне") провокационно пошел в толпу.
И хотя все песни - и те, которые поклонники 30 лет мечтали услышать вновь, и относительно новые хиты - публика принимала с успехом, ни одна композиция не могла претендовать на ажиотаж, который вызвала It’s My Life. "Вы готовы пошуметь?" - предупреждая, выкрикнул Бон Джови перед известным каждому любителю рока вступлением.
Не менее знаковой Livin’ On A Prayer музыканты завершили выступление, не уточнив, сколько лет теперь москвичам придется ждать встречи с Bon Jovi.