Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в "Лужниках"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Американская рок-группа Bon Jovi ("Бон Джови") в пятницу показала в московских "Лужниках" двухчасовое шоу, состоявшее из ее главных хитов. Российским поклонникам пришлось ждать встречи с исполнителями долгих 30 лет.

"Мы были здесь 30 лет назад на Московском музыкальном фестивале мира", - напомнил собравшимся основатель и бессменный лидер группы Джон Бон Джови. "Еще до того, как некоторые из вас появились на свет", - отметил он. И был прав: концерт американских рокеров стал редким событием, объединившим публику разных возрастов и групп - от фанатов со стажем в майках Bon Jovi до людей в костюмах с белыми рубашками, сбежавших из офисов в пятничный вечер пораньше.

Для открытия шоу музыканты выбрали песню, которая дала название масштабному европейскому туру, стартовавшему этим вечером, - This House Is Not For Sale. Фан-зона подготовилась встретить кумиров - на припеве сотни людей подняли плакаты с названием песни.