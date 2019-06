Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

Вечером во вторник на подходе к Ледовому дворцу образовалась огромная очередь желающих увидеть своих кумиров. На лицах некоторых фанатов красовалась фирменная раскраска музыкантов Kiss, являющаяся одной из самых узнаваемых частей имиджа группы.

На "разогреве" выступил художник Дэвид Гарибальди. Под звуки рок-хитов он рисовал портреты музыкантов - Пола Маккартни, гитариста группы Guns N' Roses Слэша и самих участников Kiss. Рисование он совмещал с акробатическими прыжками.

Группа появилась на сцене под звуки одной из самых известных своих мелодий - Detroit Rock City. "Вы потрясающие, я хочу, чтобы вы знали одну вещь - не могло бы быть Kiss без Kiss Army [неформальное название поклонников группы]. Петербургская Kiss Army, мы рады быть здесь", - прокричал вокалист группы Пол Стэнли.

В прощальном туре группа решила напомнить фанатам свою историю, многие песни сопровождались старыми архивными кадрами 1970-1980-х годов. "Эта песня 1983 года, многие из вас еще не родились в это время, но вы будете подпевать, потому что вы ее знаете", - представил хит Lick It Up Стэнли перед началом исполнения.

Огонь и молнии

Поклонники пришли не только услышать песни, но и увидеть знаменитое шоу группы - спецэффекты, сделавшие имя музыкантам. Звук гитар заглушался фейерверками, лазерное шоу дополнялось столпами открытого пламени. Музыканты выпускали снопы искр из грифов гитар, поднимались в клубах дыма к потолку зала на специальных платформах. Басист группы Джин Симмонс пускал изо рта потоки искусственной крови.

Перед исполнением хита I Was Made for Lovin" You Стенли проехался на тросе над зрительным залом, где приземлился на платформе, которую окружали кричащие фанаты. Все это время музыканты призывали своих поклонников петь с ними, танцевать под музыку, кричать и проводить время с наслаждением.

Самые известные песни, такие как Black Diamond или God of Thunder, группа приберегла на вторую часть концерта. Даже поклоны музыкантов сопровождались взрывами пиротехники. Для того, чтобы музыканты сыграли на бис песню Beth, текст которой заканчивается словами о том, что группа намерена играть всю ночь, на сцену выехал из специального люка рояль, покрытый разноцветными блестками.

Группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году и считается одним из самых влиятельных в истории хард-рока, глэм-рока коллективов. На счету американских музыкантов многочисленные золотые и платиновые альбомы. Всего коллектив продал свыше 100 млн своих пластинок.