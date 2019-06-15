Фильм Оксаны Карас "Выше неба" выйдет в прокат 27 июня

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Фильм Оксаны Карас с Викторией Толстогановой и Алексеем Аграновичем в главных ролях выйдет в российский прокат 27 июня 2019 года. Об этом ТАСС перед показом картины в основном конкурсе кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи сообщил представитель компании - прокатчика фильма.

"Фильм будет в прокате уже 27 июня 2019 года", - сказал собеседник агентства. Войдет ли картина в число лауреатов "Кинотавра", станет известно 16 июня на закрытии фестиваля в Сочи.

Ранее Карас поделилась, что хотела рассказать историю "о взаимоотношениях взрослых и детей", сделать фильм "про распад семьи, про манипуляции". Одна из линий - история первой любви, почему отношения начинаются и заканчиваются.

Главные роли сыграла семейная пара - Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, однако у режиссера "не было задачи найти людей в отношениях, просто они прекрасно прошли пробы". Также в фильме снялись Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган и другие артисты.

В субботу покажут и картину Юрия Быкова "Сторож", где он сам сыграл одну из ролей. Главный герой картины живет и работает в санатории, который вскоре пойдет под снос.

Третья конкурсная картина - "Гроза" Григория Константинопольского. В ее основе - экранизация одноименной пьесы Александра Островского, однако действие перенесено в современность. Одну из главных ролей исполнила Виктория Толстоганова. В фильме также сыграли Любовь Аксенова, Иван Макаревич, Мария Шалаева и другие актеры.