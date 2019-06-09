Кинофестиваль "Кинотавр". История, программа, номинации

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2019 года в Сочи (Краснодарский край) начинает работу XXX открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".

"Кинотавр" - открытый российский кинофестиваль, проходящий ежегодно в г. Сочи (Краснодарский край).

История кинофестиваля

Предшественником "Кинотавра" был "Фестиваль некупленного кино", организованный в апреле 1990 года в Подольске (Московская область) независимой компанией "Подмосковье" и ее руководителем Марком Рудинштейном. Мероприятие было призвано поддержать советские картины, не попавшие в прокат из-за конкуренции с зарубежными фильмами.

Первый Всесоюзный кинофестиваль "Кинотавр" прошел в Сочи с 23 по 31 мая 1991 года. Организатором мероприятия снова выступило творческое объединение "Подмосковье" при участии журнала "Экран", газеты "Дом кино" и Союза кинематографистов СССР. Первоначальная идея создателей "Кинотавра" состояла в том, чтобы объединить элитарный и массовый кинематограф (отсюда название - от слов "кино" и "кентавр"). Для этого были созданы две параллельные программы: "Кино для избранных" и "Кино для всех". В первом конкурсе победителей выбирала профессиональная судейская комиссия под председательством критика Виктора Демина, во второй - зрительское жюри. Первыми лауреатами "Кинотавра" стали фильмы "Пегий пес, бегущий краем моря" режиссера Карена Геворкяна и "Сукины дети" Леонида Филатова.

В 1992 году "Кинотавр" вместо "всесоюзного" стал "фестивалем отечественного кино". В 1993 году получил государственную поддержку. В проведении "Кинотавра" начал принимать участие Комитет РФ по кинематографии. Президентом "Кинотавра" стал народный артист СССР Олег Янковский.

В 1994 году параллельно с "Кинотавром" был впервые проведен Сочинский международный кинофестиваль. Согласно регламенту, в этом смотре могли участвовать только режиссеры, снявшие не более трех фильмов. Главный приз международной программы получил название "Большая жемчужина". В 1999-2004 годах главный приз российской программы назывался "Золотая роза".

В 2005 году сменилось руководство фестиваля. Главный продюсер Марк Рудинштейн и президент "Кинотавра" Олег Янковский покинули свои посты. Бренд фестиваля приобрел глава холдинга "СТС Медиа" Александр Роднянский. В настоящее время он является президентом "Кинотавра".

Программа

В 2005 году Сочинский международный фестиваль прекратил свое существование, была оставлена только российская программа "Кинотавра".

С 2011 года в конкурсной программе фестиваля могут принимать участие русскоязычные фильмы зарубежного производства. До участия в основном конкурсе допускаются художественные полнометражные фильмы, произведенные в год проведения фестиваля и ему предшествующий, не принимавшие участия в других российских фестивалях и не выходившие в прокат.

Кроме показов конкурсных и внеконкурсных картин, в рамках фестиваля в 2019 году пройдут форум киношкол и программа "Work-in-progress" (в ней будут представлены кинопроекты разной степени готовности с целью поиска средств на их завершение, а также определения перспектив их дистрибуции).

Номинации

За время существования фестиваля список номинаций неоднократно менялся. В последние годы на "Кинотавре", как правило, вручаются призы за лучший фильм (Гран-при), режиссуру, мужскую и женскую роли, операторскую работу, дебют, приз имени Григория Горина "За лучший сценарий", специальный диплом имени Микаэла Таривердиева "За музыкальное решение фильма", приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр", почетная награда "За вклад в российский кинематограф" и др.

Награды

Победители награждаются статуэтками - символами "Кинотавра" (золотой шар, верхняя половина которого изображает солнце, а нижняя - море) - а также дипломами и денежными призами. Лауреату в конкурсе полнометражных фильмов вручается денежный приз в размере 625 тыс. руб.

В последние годы обладателями Гран-при становились картины "Перемирие" режиссера Светланы Проскуриной (2010), "Безразличие" Олега Флянгольца (2011), "Я буду рядом" Павла Руминова (2012), "Географ глобус пропил" Александра Велединского (2013), "Испытание" Александра Котта (2014), "Про любовь" Анны Меликян (2015), "Хороший мальчик" Оксаны Карас (2016) и "Аритмия" Бориса Хлебникова (2017).

"Кинотавр" - 2018

XXIX открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи со 2 по 10 июня 2018 года, его бюджет составлял 180 млн руб. Председателем жюри являлся режиссер Алексей Попогребский. Основной конкурс включал 12 кинокартин. Главный приз получила лента Наталии Мещаниновой "Сердце мира". В ней представлена история ветеринара, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Награды за лучшую режиссуру был удостоен Григорий Константинопольский, поставивший фильм "Русский бес". Лучшей актрисой была признана Анна Слю за роль в драме Ивана Твердовского "Подбросы". Лучшим актером стал Степан Девонин, исполнивший главную роль в фильме "Сердце мира".

"Кинотавр" - 2019

XXX открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. Председателем жюри является народный артист РФ Константин Хабенский. В основном конкурсе представлены 15 кинокартин. Фильмом открытия станет "Одесса" Валерия Тодоровского, фильмом закрытия - "Француз" Андрея Смирнова.