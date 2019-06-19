В Мексике создадут специальную комиссию для анализа записи с возможным голосом Фриды Кало

МЕХИКО, 19 июня. /ТАСС/. Национальная фонотека Мексики сформирует специальную комиссию, которая займется анализом фрагмента радиопередачи, в котором, предположительно, звучит голос самой известной национальной художницы Фриды Кало. Об этом во вторник сообщило агентство EFE.

Решение о создании спецкомиссии было принято после прослушивания обнаруженной на прошлой неделе сотрудниками Национальной фонотеки части аудиозаписи радиопередачи "El Bachiller" ("Болтун"), в которой выступила Кало - некоторые эксперты усомнились в том, что звучащий в этом фрагменте голос является голосом Кало. Программа была записана в 1953 или в 1954 году. Ее большая часть была посвящена творчеству и жизни мужа Кало - художника Диего Риверы. В этой передаче, как считается, Фрида прочитала свое эссе "Портрет Диего", написанное в 1949 году.

"Мы собираемся сформировать группу из лингвистов, историков, биографов Кало, чтобы изучить найденную запись. Мы будем также сотрудничать с радиостанцией Televisa, которая является владельцем аудиозаписи, и с представителями дома-музея Фриды Кало в Мехико", - заявил журналистам директор Национальной фонотеки Павел Гранадос.

Он отметил, что в ходе процесса установления идентичности голоса будет учтено мнение людей, знавших Кало лично, в частности - гватемальской художницы Рины Ласо. Она уже выразила сомнения в том, что в обнаруженной записи звучит голос Кало. По ее словам, речь мексиканской художницы, как правило, "была более эмоциональной".

Внучатая племянница художницы Мара Ромеро Кало в интервью газете Milenio заявила, что, насколько ей известно, аудиозаписей голоса Фриды не сохранилось.

Гранадос рассказал, что в рамках работы комиссии "будет рассмотрено мнение каждого". По его словам, в том случае, если проверка подтвердит принадлежность голоса Кало, эта запись станет первой, где слышна речь художницы.

Фрида Кало, скончавшаяся в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет, считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки. Ее кисти принадлежат такие работы, как "Две Фриды", "Автопортрет с обезьянкой", "Корни". В ее картинах присутствуют реалистические, сюрреалистические мотивы и черты символизма, а каждое произведение, по словам специалистов, отражает определенные периоды в жизни Кало. На мировых аукционах работы художницы продаются за миллионы долларов.