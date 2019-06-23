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Юлия Рутберг представила авторскую программу об Анне Ахматовой в музее поэта в Петербурге

23 июня исполняется 130 лет со дня рождения поэтессы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Поклонники Анны Ахматовой отметили в воскресенье 130-летие поэтессы торжественным вечером в саду Фонтанного дома - самого известного ее музея в Санкт-Петербурге. Свою авторскую программу в честь юбилея представила народная артистка РФ Юлия Рутберг, которая ответила со сцены стихами Ахматовой на 10 вопросов, волнующих современного человека.

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Три графика об Анне Ахматовой 23 июня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой — одного из главных русских поэтов XX века. Мы не просто расскажем вам о ее жизни и стихах, но и покажем их

"Готовясь к выступлению, Юлия Рутберг попросила задать самые главные вопросы к Ахматовой людей, для которых ее творчество стало ориентиром и постоянным фоном их жизни. И на эти вопросы Ахматова дает ответ в своих стихах. Или, наоборот, о чем-то намеренно умалчивает", - рассказали в пресс-службе музея. Рутберг затронула темы отношения Ахматовой к жизни, к прошлому, к любви, судьбе.

К 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой в музее подготовлена целая серия юбилейных мероприятий, в числе которых - вечера с чтением стихов, театральные и кинопостановки, встречи исследователей и поклонников творчества поэтессы. В субботу в саду Фонтанного дома стихи Ахматовой читала народная артистка России Светлана Крючкова, которая дважды играла поэтессу в кино - в фильмах "Луна в зените" и "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину", а в 2011 году выпустила поэтическую программу "Путем всея земли…".

"Четыре вечера, четыре интерпретации образа Ахматовой, - рассказала ТАСС о праздновании юбилея поэта Нина Попова, директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. - Вчера 400 человек слушали Светлану Крючкову, сегодня - Юлия Рутберг и Вячеслав Гайворонский, завтра спектакль "Анна", который поставлен в рамках проекта "Музей плюс театр", в дальнейшем обязательно будем повторять его, а 25 июня состоится премьера фильма "Анна Ахматова. Вечное присутствие" режиссера-документалиста Елены Якович". По словам директора, юбилейные мероприятия вызывают интерес у петербуржцев и гостей города, хотя, по ее оценке, сейчас творчество Ахматовой знают несколько меньше, чем в прошлые годы. "Я думаю, потому что время в каком-то смысле не ахматовское, но Ахматова вернется, так уже было не раз, и не только с ней, но и с Пушкиным", - сказала Попова.

Более 40 литературоведов и филологов из разных стран принимают участие в международной конференции "ПроЧтение Ахматовой" в Фонтанном доме, также начавшейся в воскресенье. Они обсуждают сегодняшнее восприятие ахматовских текстов, проблемы их перевода и восприятия современным массовым читателем, некоторые социальные и культурологические проблемы XXI века в их соотнесении с судьбой, личностью и творчеством Анны Ахматовой как свидетеля эпохи. "Гостей много, более 40 человек - из Польши, Словении, Израиля, Италии, отечественные исследователи, - отметила Нина Попова. - Первая сессия - исследования творчества Ахматовой людьми профессионального чтения, вторая - пишущими литераторами. Третья - о восприятии поэта в современном обществе".

Об Ахматовой

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в Одессе. Первое образование получила в Мариинской гимназии в Царском Селе, затем было обучение в Фундуклеевской гимназии Киева. Первое стихотворение опубликовала в 1911 году, а первый сборник ("Вечер") выпустила в 1912 году. Настоящую известность Ахматовой принес второй сборник "Четки" (1914), вышедший тиражом 1 тыс. экземпляров.

Творчество Ахматовой затрагивает трагические для страны темы. Например, одно из самых значительных произведений - поэма "Реквием" (1935-1940) - отображает нелегкую судьбу женщины, чьи близкие люди страдали от репрессий. Умерла Ахматова в подмосковном санатории 5 марта 1966 года. Была похоронена под Ленинградом на Комаровском кладбище.

Именем Ахматовой названы улицы во многих городах бывшего СССР. Литературно-мемориальный музей Ахматовой находится в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге. В этом же городе ей установлено несколько памятников. Мемориальные доски имеются в Москве и Коломне.

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