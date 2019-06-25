В Лихтенштейне впервые открывается выставка Зураба Церетели

ВАДУЦ /Княжество Лихтенштейн/, 26 июня. /ТАСС/. Выставка народного художника СССР, президента Российской академии художеств (РАХ) Зураба Церетели впервые пройдет в княжестве Лихтенштейн. Экспозиция "Персоналии - Зураб Церетели", приуроченная к 85-летию мастера, откроется в среду в Государственном музее Лихтенштейна в Вадуце.

Зураб Церетели: всю жизнь я отдаю больше, чем получаю

"Впервые в Лихтенштейне пройдет персональная выставка художника, приуроченная к его 85-летию, в рамках культурного обмена при поддержке Московского музея современного искусства. В экспозиции будут представлены живописные работы и рисунки, чьи сюжеты основаны на традициях, фольклоре, мифах и религиозных мотивах. Разные грани личности художника, как скрытые от глаз, так и публичные, проявляют свою глубину в кажущейся простоте", - рассказали ТАСС в пресс-службе РАХ.

В экспозицию вошли работы "Автандил идет на свидание", "Музыка", "Инесса, смотрящая вдаль", "Мирандела" и многие другие. Выставку можно будет увидеть до 29 сентября.

По данным пресс-службы, сам мастер приехать на открытие выставки не сможет.

В юбилейный год художника его выставки проходят по всему миру. В частности, в начале года прошла выставка "Больше, чем жизнь" в галерее "Саатчи" в Лондоне. В нескольких залах были представлены около 100 картин, скульптур, книг с рисунками, эмалей, которые были созданы художником на протяжении творческого пути.

В мае в центре Гейдара Алиева в Баку открылась выставка Церетели Possible Dimensions, которая продлится до 25 августа. Множество выставок состоится и в России - в Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре, Саратове, Подольске и других городах.

О мастере

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузия). В 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году поступил на работу в Институт этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве.

В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах он - главный художник МИД СССР, в 1980 году - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественный руководитель строительства мемориального комплекса на Поклонной горе (Москва), с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств. Широкое международное признание получили монументальные скульптуры Церетели - "Счастье детям всего мира" (Брокпорт, штат Нью-Йорк, 1979), композиция "Добро побеждает Зло", (перед зданием ООН, Нью-Йорк, США, 1990), монументальная композиция, посвященная Христофору Колумбу "Рождение Нового Человека" (Испания, Севилья 1995), памятник Николаю Гоголю (Рим, Италия, 2002), статуя Святого Николая Чудотворца (Бари, Италия, 2003) и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов - первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии. Творчество художника отмечено высокими званиями и наградами разных стран мира.