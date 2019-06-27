Клуб моряков-подводников отказался от идеи показа фильма "Курск" для родственников экипажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб моряков-подводников" планировала организовать просмотр фильма "Курск" Томаса Винтерберга, посвященного трагедии подводной лодки "Курск", для родственников погибших членов экипажа, рассказал ТАСС в четверг руководитель клуба Игорь Курдин. Однако после премьеры организация отказалась от этой идеи из-за разочарования от картины.

"У нас была идея такая, мы думали договориться и провести показ с участием друзей, родных и близких экипажа. Я решил сначала посмотреть этот фильм, но после просмотра мы от этой идеи отказались - не думаю, что родственники погибших будут довольны увиденным", - сказал Курдин.

По его словам, фильм его разочаровал и заметно уступает известному фильму "К-19. Оставляющая вдов". "Я, конечно, думаю, что многие этот фильм посмотрят и сделают свои выводы, но я ни своих детей, ни внуков на этот фильм не поведу. Когда я начал смотреть фильм, то у меня сложилось впечатление, что это вроде мелодрамы, перемешанной с фильмом ужасов. Эти натуралистичные кадры гибели людей при взрыве, затоплении лодки... не знаю, нужны ли они здесь. У них была попытка почти документальную историю "Курска" совместить с человеческими судьбами, на мой взгляд, этого не получилось", - сказал Курдин.

При этом он отметил, что не выступает за запрет или ограничение проката фильма, по его словам, зрители смогут сами сделать выводы о картине.

О фильме

В четверг фильм "Курск" датского режиссера Томаса Винтерберга вышел в российский прокат. Ранее продюсер картины Люк Бессон в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" (оператором портала является информационное агентство ТАСС) сказал, что для него очень важно, что картину увидят российские зрители.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года в 175 км от Североморска на глубине 108 м. В результате катастрофы все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. День памяти подводников "Курска" отмечается 12 августа, когда произошла трагедия. Центром памятных мероприятий в Видяево является мемориал "Подводникам, погибшим в океане". Ежегодно здесь собираются военные и члены из семей, проходят митинг и литургия.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников - одна из старейших общественных организаций ветеранов ВМФ. Клуб оказывал помощь родственникам погибших подводников и ежегодно организует памятные мероприятия, в том числе посвященные экипажу АПЛ "Курск".