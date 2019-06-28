Голодец: лауреаты конкурса им. Чайковского будут определять музыкальную повестку

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лауреаты ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского - это новые имена, которые будут определять музыкальную повестку ближайших лет. Такое мнение высказала вице-премьер, сопредседатель оргкомитета смотра Ольга Голодец, открывая в пятницу первый совместный концерт победителей конкурса в московском зале "Зарядье".

"954 претендента участвовали в конкурсе, восемь победителей конкурса. И сегодня все участники, лауреаты, жюри, педагоги, участники оркестров, дирижеры, организаторы перелистнули новую страницу музыкальной истории. Мы сегодня узнали новые имена, которые будут определять музыкальную повестку в ближайшее время", - отметила вице-премьер.

Голодец пожелала всем лауреатам успеха и блистательной карьеры.

Лауреатами премий I-VIII категорий объявлены 45 музыкантов из 19 стран мира. Их имена стали известны в ночь на пятницу.

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Конкурсные испытания завершились 27 июня, их трансляция собрала рекордное количество просмотров - более 15,4 млн в 190 странах. Имя обладателя Гран-при будет названо на гала-концерте 29 июня в "Мариинском-2" в Санкт-Петербурге.