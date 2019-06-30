Более 30 тыс. человек посетили первый международный кинофестиваль в Пскове

ПСКОВ, 30 июня. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Более 30 тыс. человек посетили показы I Международного кинофестиваля "Западные ворота", который с 27 по 30 июня проходил в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом в воскресенье сообщил журналистам программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский.

Проект фестиваля реализуют совместно власти региона и киностудия "Ленфильм". Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о том, что на фестивале будут реализованы образовательные проекты для молодых режиссеров и актеров. Кроме того, по оценке организаторов, фестиваль будет способствовать увеличению охвата населения культурными мероприятиями, что является одной из приоритетных задач национального проекта "Культура".

"Более 30 тыс. человек называется цифра. Трансляцию церемонии открытия наблюдало по телевидению 200 тыс. человек", - сказал Дунаевский, отвечая на вопрос ТАСС о том, сколько человек за все дни посетило кинопоказы фестиваля.

Программный директор также добавил, что "Западным воротам" не хватило дней, чтобы представить все фильмы, пожелавшие участвовать в этом форуме. "Нам выделили определенное количество дней, стран Ганзейского союза девять, а у нас в конкурсе только шесть мест, то есть в идеальной ситуации нам нужны дополнительные дни, чтобы показать все страны-участницы в конкурсе. А так получилось, что отличный польский фильм нам пришлось переставлять вне конкурсной программы. Все к тому, что идеальная модель нас ждет в перспективе, когда будем показывать на конкурсе девять стран и девять стран вне конкурса", - резюмировал Дунаевский.

О кинофестивале

В рамках фестиваля были представлены фильмы - лидеры национальных кинопрокатов европейских стран. В программе киноленты из Нидерландов, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Польши, Литвы, Германии, Великобритании и России. В рамках кинофестиваля также проходил конкурс полнометражных фильмов. Участие в нем приняли картины режиссеров из шести стран, которые являются лидерами национальных прокатов.

На фестивале работало компетентное жюри, его председатель - киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, двукратный лауреат премии "Ника" Армен Медведев. Также в состав жюри вошли актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии "Ника" Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия). Основная цель кинофестиваля, который проходил в Пскове на протяжении последних четырех дней, - познакомить россиян с кинематографом Европы и познакомить европейцев с Псковом.

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов в 16 странах и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.