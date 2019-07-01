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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Бутман посоветовал Катамадзе оставить эмоции для сцены

Ранее певица заявила, что больше никогда не будет выступать в России
Игорь Бутман Евгений Егоров/ТАСС
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Игорь Бутман
© Евгений Егоров/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе от выступлений в России звучит резко, миссия музыкантов - в миролюбии, а эмоции должны проявляться на сцене, считает народный артист России, джазмен, регулярный участник российских и зарубежных международных фестивалей Игорь Бутман.

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30 июня Катамадзе написала на своей странице в Facebook о поддержке митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. Ранее, 22 июня, певица выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", после чего стала объектом критики со стороны грузинского общества.

"Такие резкие заявления для меня звучат странно. Даже если что-то не нравится, то есть способы менее громко хлопнуть дверью. Миссия у артистов, музыкантов миролюбивая. Мы должны быть более спокойными, а наши эмоции проявлять на сцене", - сказал Бутман ТАСС.

Джазмен отметил, что мотивировка Катамадзе ему не понятна. "Если весь сыр-бор действительно из-за того, что человека посадили в не то кресло, то это странно. Если другие причины, то нашим коллегам не надо было приезжать с 2008 года", - отметил он.

"Когда все наладится, она будет приезжать сюда и говорить: "Я вас прощаю"? Свято место пусто не бывает. К сожалению, хорошую артистку не увидят, а потом это для нее же будет хуже", - добавил музыкант.

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ГрузияРоссияБутман, Игорь МихайловичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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