{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роднянский представит на VK Fest мистический триллер "Девятая"

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов и британская актриса Дэйзи Хэд

Продюсер Александр Роднянский выступит на VK Fest и впервые покажет трейлер мистического триллера "Девятая". Об этом сообщила пресс-служба "ВКонтакте"

Действие фильма происходит в конце XIX века в Петербурге - в городе происходят странные убийства девушек. Глава сыскной полиции по фамилии Ростов обращается за помощью к англичанке Оливии, которая выдает себя за ясновидящую. Режиссер картины - Николай Хомерики, в главных ролях - Евгений Цыганов и британская актриса Дэйзи Хэд.

Роднянский также расскажет о жанровом и авторском кино, о работе с признанными авторами и молодыми режиссерами, о Каннском кинофестивале, "Кинотавре", "Оскаре" и "Золотом глобусе". Выступление пройдет в "Лектории" фестиваля 20 июля, начало запланировано на 17:00 мск. 

Роднянский известен как продюсер фильмов "Нелюбовь" и "Левиафан", получивших многочисленные международные премии и номинацию на "Оскар", кинокартины "Дылда", призера 72-го Каннского кинофестиваля, и многих других. Роднянский является обладателем премий "Ника", ТЭФИ и "Золотой орел". 

VK Fest пройдет с 20 по 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В 2019 году фестиваль состоится в пятый раз. На VK Fest выступят такие артисты, как Little Big, Big Baby Tape, Тима Белорусских, Монеточка и многие другие. 

Теги
Россия
Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных в Москве
Доклад по соответствующему вопросу должны до 1 сентября представить министр обороны Сергей Шойгу и глава Минкультуры Владимир Мединский
Читать полностью