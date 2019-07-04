{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Третьяковка продлила часы работы выставки Мунка за 10 дней до закрытия экспозиции

Ранее гендиректор галереи Зельфира Трегулова сообщала, что выпускать дополнительные билеты на выставку не планируется

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея продлила часы работы выставки работ норвежского художника Эдварда Мунка, которая завершит работу после 14 июля. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте музея.

На эту тему
"Я остался с открытой раной в груди": любовь и смерть в картинах Эдварда Мунка

"Часы работы выставки Эдвард Мунк продлены! 7 июля до 21:00 (вход до 20:00); 11-14 июля до 23:00 (вход до 22:00)", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор галереи Зельфира Трегулова уточнила ТАСС, что выпускать дополнительные билеты на выставку Мунка не планируется, несмотря на повышенный интерес зрителей.

Выставка Мунка проходит в России впервые. В состав экспозиции, которая открылась 17 апреля и продлится до 14 июля, вошли 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. Пушкина. На выставке представлен знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка. Содержанием одного из разделов выставки стала тема "Мунк и Достоевский", где посетителям предлагают посмотреть на творчество художника сквозь призму текстов его любимого писателя.

Специально к выставочному проекту "Эдвард Мунк" подготовлена международная образовательная программа, которая включает в себя лекции о жизни и творчестве Мунка, о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы. Участники мероприятий - искусствоведы, писатели, издатели, переводчики и артисты из России, Норвегии и Грузии.

Теги
ГрузияНорвегияРоссия
Мюзикл "Титаник" покажут в Москве на английском языке
Шоу пройдет с 27 августа по 1 сентября в Московском дворце молодежи
Читать полностью