Третьяковка не будет выпускать дополнительные билеты на выставку Мунка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея не планирует выпускать в продажу дополнительные билеты на выставку Эдварда Мунка. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"По поводу выставки Мунка мы можем более-менее точно сказать, что нет", - сказала Трегулова, отвечая на вопрос, нет ли планов выпустить в продажу дополнительные билеты в связи с повышенным интересом зрителей к выставке.

По словам собеседницы агентства, спрос, конечно, большой, он превышает возможности галереи. "Но мы прекрасно понимаем, что должны дать возможность своим посетителям действительно проникнуть в мир Мунка. И при этом соблюсти все необходимые меры безопасности. Поэтому на Мунка нет, не планируем", - добавила она.

Говоря о возможных дополнительных билетах на выставку Репина, Трегулова сказал, что это под вопросом. "На Репина будем смотреть в зависимости от того, как будут наполняться залы. Но на Репине ситуация немного усугубляется тем, что люди проводят на выставке два, три и более часов. То есть, те кто пришел с утра, к середине дня еще не ушли, а по сеансам пришло достаточно большое количество человек", - пояснила она.

Выставка Мунка проходит в России впервые. В состав экспозиции, которая открылась 17 апреля, вошли 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. Пушкина. На выставке представлен знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка. Содержанием одного из разделов выставки стала тема "Мунк и Достоевский", где посетителям предлагают посмотреть на творчество художника сквозь призму текстов его любимого писателя.

Специально к выставочному проекту "Эдвард Мунк" подготовлена международная образовательная программа. В программе лекции о жизни и творчестве Мунка о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы. Участники мероприятий- искусствоведы, писатели, издатели, переводчики и артисты из России, Норвегии и Грузии.

О выставке Репина

На выставке, которая проходит с 16 марта, представлены лучшие работы художника, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция, которая расположилась на трех этажах в самых крупных выставочных залах галереи, включает более 170 живописных полотен и более 130 графических работ из музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. Помимо широко известных картин ("Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"), для выставки отобраны малоизвестные произведения.

Важным событием в галерее называют экспонирование крупноформатного полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея.

Отдельное пространство на выставке посвящено картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", ее истории, интерпретации и исследованиям. Сама же картина не планировалась к экспонированию. На данный момент идет подготовка полотна к реставрации после того, как 25 мая 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения повредил его, разбив стекло картины.

Выставка в Третьяковской галерее открывает серию проектов, посвященных юбилею художника. После экспозиции в Москве выставка будет показана в Русском музее в Санкт-Петербурге, в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.