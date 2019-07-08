Испанский скульптор Жауме Пленса стал почетным академиком Российской академии художеств

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Испанский скульптор Жауме Пленса, чья первая персональная выставка в России пройдет в Московском музее современного искусства на Петровке, стал почетным академиком Российской академии художеств (РАХ). Президент РАХ Зураб Церетели на торжественном открытии выставки в понедельник вручил ему мантию и диплом.

Церетели назвал Пленсу "гигантом испанского искусства".

Это первая персональная выставка Пленсы в России. Она пройдет с 9 июля по 22 сентября. В экспозиции представлены скульптуры и инсталляции, созданные автором за последние 30 лет.

Жауме Пленса родился в Барселоне в 1955 году. С 1980 года, когда прошла его первая выставка в Барселоне, Пленса жил и работал в Германии, Бельгии, Англии, Франции и США. В настоящее время живет и работает в Барселоне.

Лауреат множества государственных и международных наград. В рамках параллельной программы 56-й Венецианской биеннале, за проект "Вместе" в базилике Сан-Джорджо Маджоре, Пленсе была присуждена Всемирная премия в области искусства за лучшую публичную инсталляцию на открытом воздухе (2015).