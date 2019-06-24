В России впервые пройдет персональная выставка испанского скульптора Жауме Пленсы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Первая в России персональная выставка испанского художника и скульптора Жауме Пленсы пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 9 июля - 22 сентября этого года. Автор лично приедет на ее открытие, сообщает пресс-служба музея в понедельник.

"Московский музей современного искусства и Музей современного искусства Барселоны (MACBA) при поддержке Посольства Испании представляют первую в России персональную выставку испанского художника и скульптора Жауме Пленсы. Мастер из Каталонии получил известность благодаря своим фигуративным инсталляциям и объектам, вписанным в городской и природный контекст. В первый день работы экспозиции, 9 июля, состоится встреча с Жауме Пленсой и куратором проекта, директором музея в Барселоне Ферраном Баренблитом", - говорится в сообщении.

В Москве представят 20 ключевых произведений Пленсы из его последней выставки в MACBA. Вместе с последними работами, "Тишина" (2016) и "Автопортрет с музыкой" (2018), гости выставки увидят работу "Тервюрен" 1989 года и знаменитую "Firenze II" 1992 года. Организаторы называют это "выставкой-путешествием".

"Основное отличие московской экспозиции Пленсы от той, что была представлена в MACBA - в появлении новых смыслов и диалогов. История особняка ММОМА, его мифы и легенды, анфилады, архитектурные и интерьерные элементы, смотрители и посетители - все, по ощущениям Пленсы, будет влиять на композицию и расстановку скульптур. И для того, чтобы создать единое гармоничное энергетическое поле взаимодействия между объектами и пространством, важно выстроить все по-новому", - говорят в пресс-службе.

К проекту подготовлены специальные экскурсионные туры для взрослых, детей, а также экскурсии с переводом на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих посетителей.

О художнике

Жауме Пленса родился в Барселоне в 1955 году. Учился в Школе искусств Льоджа и Школе искусств Сант Жорди. С 1980 года, когда прошла его первая выставка в Барселоне, Пленса жил и работал в Берлине, Брюсселе, Англии, Франции и США. В настоящее время живет и работает в Барселоне.

Лауреат множества государственных и международных наград, включая Медаль Кавалера искусств и литературы французского министерства культуры (1993), Национальную премию в области изящного искусства правительства Каталонии (1997), престижную художественную Премию Веласкеса (2013). В рамках параллельной программы 56-й Венецианской биеннале, за проект "Вместе" в базилике Сан-Джорджо Маджоре, Пленсе была присуждена Всемирная премия в области искусства за лучшую публичную инсталляцию на открытом воздухе (2015).