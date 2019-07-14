Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американский фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 228 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 11 по 14 июля.

Лента "Человек-паук: Вдали от дома" режиссера Джона Уоттса является продолжением картины 2017 года "Человек-паук: Возвращение домой". Фильм вышел на широкие экраны 4 июля 2019 года. По сюжету картины, главный герой отправляется на каникулы в Европу, где он сталкивается с существами, которые вызывают стихийные бедствия. В фильме снялись Том Холланд, Сэмюэл Лерой Джексон, Зендая, Джейк Джилленхол.

На второй строчке оказался фильм "Анна" (Anna), собравший в российском прокате по итогам выходных 100 млн рублей. Режиссером боевика стал Люк Бессон.

Третье место по кассовым сборам занимает мультфильм из США "История игрушек - 4" (Toy Story 4), режиссер - Джош Кули. Роли озвучили Том Хэнкс, Патриша Аркетт, Тим Аллен. За минувшие выходные сборы по нему составили 30,5 млн рублей.