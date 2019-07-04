Вдали от дома, правды и самого себя: новый "Человек-паук"

После событий фильма "Мстители: Финал" мир пытается справиться с последствиями войны: все, кто исчез, вернулись, но жизнь не стоит на месте, и за пять лет их отсутствия многое успело поменяться. Так и одноклассники Питера Паркера постепенно свыкаются с новыми обстоятельствами. Кто-то из них успел вырасти и выпуститься из школы, а кому-то, несмотря на пребывание в небытии, нужно сдавать полугодовые контрольные. Танос Таносом, а учебу никто не отменял. Сам Питер, хоть и потерял наставника, более чем настроен на нормальную жизнь, а конкретно — на завоевание сердца Эм Джей (Зендайя) во время поездки в Европу с классом.

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" © Disney

Эта часть истории, которая сохраняет легкий тон и шутливость первого фильма "Человек паук: Возвращение домой" в лучших традициях Джона Хьюза, смотрится лучше и увереннее всего. Попытки Питера сблизиться со своей пассией становятся все нелепее и нелепее, а его лучший друг и partner in crime Нед все больше становится похожим на Купера из "Евротура", рассчитывающего на невероятную любовь европеек к американцам.

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Однако их незатейливым и наивным приключениям быстро приходит конец, когда Паркера настигает его супергеройская сущность: на Венецию, где он предается туристическим радостям с одноклассниками, нападает водяной монстр. Точно такой же монстр, только каменный, некоторое время назад разрушает деревушку в Мексике. На помощь подростку, который опрометчиво оставляет свой костюм в номере, приходит некий Мистерио (Джейк Джилленхол) с аквариумом на голове и зеленым дымом из неустановленных мест. Шаг за шагом супергеройский экшен подминает под себя невинный подростковый фильм, но разборки сильных мира сего Уоттсу удаются не так хорошо, как передряги тинейджеров.

"Человек-паук: Вдали от дома" сталкивается с непростой задачей: поставить франшизу на новые рельсы после глобальных разрушений, произошедших в "Мстителях: Финал". Потеряв многих из любимых героев, фанаты задаются вопросом: есть ли жизнь после "Мстителей"? Этот же вопрос интересует и Питера Паркера, потому что именно на его юные плечи ложится ответственность за весь мир

Фильм сам подшучивает над собой: как можно быть вдали от дома в Ервопе, если Питер уже и в космосе побывал? Дальше точно не бывает. Но тут дело не в расстояниях, а в обретении героем самого себя вдали от привычных обстоятельств и наставников, на которых можно положиться. Ему об этом беспрестанно напоминают взрослые: Хэппи Хоган, взявший на себя обязанность флиртовать с тетей Мэй после смерти Тони Старка, сама тетя Мэй, упаковывающая в старомодный чемодан племянника злосчастный костюм, и Ник Фьюрри, который с нескольких попыток заставляет Человека-паука забыть о школьных каникулах и идти сражаться.

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" © Disney

Взрослые в этом фильме вообще ведут себя довольно странно, и еще более странно то, что причины их поведения раскрываются далеко не сразу, поэтому объяснить их индифферентность на протяжении всего действия не представляется возможным. При этом, несмотря на их непреклонное желание кинуть Паркера на амбразуры, он на них смотрится совершенно бесполезным. В паре со своим новым наставником Мистерио, занимающим место Тони Старка, подросток не знает, куда ему деться и как помочь. Такое ощущение, что не может найти применение для своего героя и сам режиссер. В целом экшен-сцены смотрятся надуманно и скучно, примерно так же, как в недавнем низкобюджетном (для комиксов) фильме вселенной DC "Шазам".

После вселенского зла в лице Таноса и межгалактических битв сложно серьезно отнестись к четырем монстрам из воды, газа, камня и огня, которые якобы угрожают человечеству. А уж когда Человеку-пауку приходится сражаться с дронами, кажется, что более тоскливого врага не существовало за всю историю фильмов Marvel

Хотя главная опасность, как обычно, не внешняя, а внутренняя. Перед Паркером стоит канонический супергеройский выбор: закрыть глаза на беды человеческие и вести обычную жизнь либо отказаться от нее и взвалить на себя ответственность за всю Землю (а иногда и Вселенную). Сюжет картины похож на матрешку — за каждым неожиданным поворотом всегда кроется следующий, еще более неожиданный, потому что люди не могут жить без веры и готовы поверить во что угодно. Также и Питер готов поверить любой иллюзии, но только не в самого себя. Именно на приобретении этой веры и основано взросление и становление полноценного героя, который перестает прятаться за спины взрослых.

Описание Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" © Disney