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Джордж Мартин пообещал не слушать фанатов при написании финала "Песни льда и пламени"

Как признался писатель, он испытывает облегчение от того, что после финала сериала "Игра престолов" никто больше не принуждает его завершать очередной роман до начала съемок
Джордж Мартин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Джордж Мартин
© Александр Демьянчук/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Автор цикла "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин не позволит поклонникам экранизации его произведений - телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) - диктовать, каким образом завершить его романы. Даже если окончание совпадет с финалом телесериала, признал писатель в опубликованном в понедельник интервью журналу Entertainment Weekly.

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"Возникает искушение внести изменения [в две последние книги]", - заявил Мартин, пояснив, что такое искушение вызвано нежеланием повторяться. "Но так поступить будет неправильно. Потому что я планирую конкретное завершение, и все пойдет насмарку, если неожиданно изменить сюжетную канву из-за того, что кто-то уже сообразил, как все закончится", - продолжал писатель.

"Я хочу написать такую книгу, которую намеревался написать. Когда она выйдет в свет, то может понравится, а может и нет", - пояснил Мартин.

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Он признался, что испытывает облегчение от того, что после финала "Игры престолов" никто больше не принуждает его завершать очередной роман до начала съемок нового сезона сериала. "Гонки больше нет. Шоу закончилось. Я пишу книгу, которая будет закончена тогда, когда будет закончена", - резюмировал писатель.

Джордж Реймонд Ричард Мартин - современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл "Песнь льда и пламени", позднее экранизированный компанией HBO.

Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года

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