Джордж Мартин пообещал не слушать фанатов при написании финала "Песни льда и пламени"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Автор цикла "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин не позволит поклонникам экранизации его произведений - телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) - диктовать, каким образом завершить его романы. Даже если окончание совпадет с финалом телесериала, признал писатель в опубликованном в понедельник интервью журналу Entertainment Weekly.
"Возникает искушение внести изменения [в две последние книги]", - заявил Мартин, пояснив, что такое искушение вызвано нежеланием повторяться. "Но так поступить будет неправильно. Потому что я планирую конкретное завершение, и все пойдет насмарку, если неожиданно изменить сюжетную канву из-за того, что кто-то уже сообразил, как все закончится", - продолжал писатель.
"Я хочу написать такую книгу, которую намеревался написать. Когда она выйдет в свет, то может понравится, а может и нет", - пояснил Мартин.
Он признался, что испытывает облегчение от того, что после финала "Игры престолов" никто больше не принуждает его завершать очередной роман до начала съемок нового сезона сериала. "Гонки больше нет. Шоу закончилось. Я пишу книгу, которая будет закончена тогда, когда будет закончена", - резюмировал писатель.
Джордж Реймонд Ричард Мартин - современный американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многих литературных премий. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл "Песнь льда и пламени", позднее экранизированный компанией HBO.
Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года