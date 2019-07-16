Джордж Мартин пообещал не слушать фанатов при написании финала "Песни льда и пламени"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Автор цикла "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джордж Мартин не позволит поклонникам экранизации его произведений - телесериала "Игра престолов" (Game of Thrones) - диктовать, каким образом завершить его романы. Даже если окончание совпадет с финалом телесериала, признал писатель в опубликованном в понедельник интервью журналу Entertainment Weekly .

"Возникает искушение внести изменения [в две последние книги]", - заявил Мартин, пояснив, что такое искушение вызвано нежеланием повторяться. "Но так поступить будет неправильно. Потому что я планирую конкретное завершение, и все пойдет насмарку, если неожиданно изменить сюжетную канву из-за того, что кто-то уже сообразил, как все закончится", - продолжал писатель.

"Я хочу написать такую книгу, которую намеревался написать. Когда она выйдет в свет, то может понравится, а может и нет", - пояснил Мартин.