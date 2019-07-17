В Петербурге простились с режиссером и актером МДТ Олегом Дмитриевым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Малый драматический театр - Театр Европы простился со своим режиссером и актером Олегом Дмитриевым, гражданская панихида прошла в МДТ, в котором он работал без малого три десятилетия.

Проститься с Дмитриевым пришли его коллеги, друзья, почитатели.

"Ушел человек, который пытался жить в искусстве, пытался жить искусством и был в этом предельно искренним", - сказал на гражданской панихиде художественный руководитель МДТ, народный артист России Лев Додин. Он вспомнил работы Дмитриева в "Гаудеамусе", "Бесах", "Пьесе без названия", "Чевенгуре".

Пришедшие проститься с Дмитриевым коллеги говорили о нем как о человеке огромной творческой самоотдачи, как о романтике и в своей требовательности к жизни, и в своей вере в лучшее, и о том, что на сцене продолжают свою жизнь созданные им спектакли.

Олег Дмитриев ушел из жизни в 49 лет. Он был одним из самых творчески активных помощников Льва Додина, ассистировал ему в работе над новыми спектаклями. Своеобразным спутником МДТ был созданный Дмитриевым Авторский театр, где он проявил себя как режиссер активной гражданской позиции.