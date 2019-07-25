Умер актер Анатолий Торопов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.

"25 июля скончался народный артист России Анатолий Михайлович Торопов. Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича", - говорится в сообщении.

Информация о месте и времени прощания с актером на сайте театра не приводится.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 году в Пятигорске (Северо-Кавказский край, ныне - Ставропольский край). В 1952 году окончил в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России).

С 1952 году Торопов был актером Государственного академического Малого театра и играл в более чем ста спектаклях. Среди них: "Доходное место", "Волки и овцы", "Лес", "Женитьба Бальзаминова" по пьесам Александра Островского, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, "Доктор философии" по комедии Бранислава Нушича и другие. Также снимался в фильмах "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам" и др.

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