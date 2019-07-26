Игорь Крутой отметит юбилей концертами с Нетребко, Бочелли и Фабиан

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Игорь Крутой сообщил в интервью ТАСС, что готовит серию концертов в России и за рубежом с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Лары Фабиан, Андреа Бочелли, Димаша Кудайбергенова и Юрия Башмета в честь своего юбилея, который он отметит 29 июля.

"Летом достаточно моего концерта в рамках "Новой волны" (25 августа в Сочи - прим. ТАСС). А такое шоу, как мы запланировали на 3 ноября в Москве [на "ВТБ-Арене"], требует рекламы заранее. Хотя, знаете, еще не вышла реклама, а два наших концерта в Кремле с Аней Нетребко и Юсифом Эйвазовым в ноябре (15 и 16 ноября) уже были проданы", - сообщил Крутой.

На творческом вечере композитора на "Новой волне" выступят звезды отечественной эстрады, а также казахстанский певец Димаш Кудайбергенов.

К 3 ноября Крутой готовит большое шоу с участием не только музыкальных звезд первой величины, но и фигуристов. "Помимо уже упомянутых Лары Фабиан и Димаша Кудайбергена в концерте выступят Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина. Вадим Эйленкриг, Юра Башмет будут играть мою музыку сольно. Юра еще будет играть в композициях Лары Фабиан и Андреа Бочелли. Будет целый спектакль: сцена, оркестр, артисты, а вокруг - фигуристы, танцы которым ставит Илья Авербух", - рассказал Крутой.

Кроме того, творческие вечера Крутого пройдут в Нью-Йорке, Минске и Дюссельдорфе.

Игорь Крутой - автор хитов "Мадонна", "Любовь, похожая на сон", "Незаконченный роман" и десятков других. Его песни исполняют Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Александр Серов и многие другие представители российской эстрады, а также франкоязычная артистка Лара Фабиан, итальянский кроссовер-певец Андреа Бочелли, оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. В 2009 году записал совместный альбом "Дежавю" с баритоном Дмитрием Хворостовским (1962-2017). 29 июля ему исполнится 65 лет.