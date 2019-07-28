Фильм "Король лев" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 513,5 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 июля.

Не царское дело: как "Король Лев" пал жертвой высоких технологий

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Фильм в приключенческом жанре режиссера Джона Фавро стал ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Фильм вышел на экраны 18 июля 2019 года.

На второй строчке оказался фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) режиссера Джона Уоттса. За минувшие выходные сборы по нему составили 40,2 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает фильм "Видок: Охотник на призраков" (L'Empereur de Paris), собравший в российском прокате по итогам выходных 20,8 млн рублей. Режиссером исторической драмы стал Жан-Франсуа Рише.