Не царское дело: как "Король Лев" пал жертвой высоких технологий

18 июля в прокат выходит "Король Лев", переделанный с помощью трехмерной графики. Сюжет все тот же: львенок Симба должен пройти через жизненные невзгоды, вырасти в достойного наследника престола всея саванны и отлупить в хвост и в гриву своего вероломного дядюшку Шрама. Второго шедевра предсказуемо не получилось — фильм выдался неоднозначным. Не секрет, что сценарий оригинального "Короля Льва" многое позаимствовал у "Гамлета" (равно как и у аниме "Белый лев Кимба"). Ремейк ставит ребром свой вопрос шекспировского масштаба: доить или не доить зрителей? Пусть для продюсеров ответ очевиден, но многим людям непонятно, зачем трогать и переосмыслять и без того безупречное произведение. Как ни странно, существование новинки вполне возможно логически оправдать — и не только жадностью Голливуда. Фотореалистичное нечто В последние годы студия Disney всерьез увлеклась пересъемками своей анимационной классики с живыми актерами. "Король Лев" стоит особняком в этом ряду: ни в одном его кадре не ступает нога человека. Строго говоря, это автоматически делает его не киноадаптацией, а компьютерной анимацией — правда, весьма неординарной. Обычно трехмерные мультики так или иначе художественно стилизованы, в то время как "Король Лев" абсолютно фотореалистичен. Природу не отличить от взаправдашней, да и животных зачастую тоже — по крайней мере, пока они не начинают петь и разговаривать.

Описание Кадр из фильма "Король Лев" © Disney

Подобная эстетика на экранах — настоящая диковинка (все-таки недавняя "Книга джунглей" была куда более мультяшной). Новый фильм режиссера Джона Фавро совмещает размах блокбастера с достоверностью зоологической документалки от канала National Geographic. Мультипликационный "Король Лев" в свое время породил одноименный бродвейский мюзикл. Постановка снискала дикий успех и заработала более миллиарда долларов. Никому и в голову не приходило попрекать ее паразитированием на добром имени оригинала, потому что это был неопробованный способ рассказать ту же историю совершенно другими выразительными средствами. С компьютерным ремейком аналогичная ситуация. Другой вопрос, насколько удачна сия затея. Надо понимать, что у каждого подхода есть свои сильные и слабые стороны. Величие природы и актеры-неумехи В пользу нового "Короля Льва" в первую очередь говорит его визуальное великолепие. Это одна из тех редких картин, которые действительно сподручнее смотреть в IMAX. От африканских красот захватывает дух, да и животные с их повадками — само по себе завораживающее зрелище.

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Впрочем, имеется у этой благодати и очевидный недостаток, который бросался в глаза еще по трейлерам. Как выяснилось, фотореалистичные звери — ужасно деревянные актеры. Казалось бы, в интернете полно забавных фото и видео, где в мордах кошек, собак и прочей живности угадываются те или иные человеческие эмоции. В персонажах "Короля Льва", страшно сказать, не угадывается ничего, словно в их распоряжении лишь мимический диапазон Стивена Сигала. То есть непоколебимая физиономия кирпичом на все случаи жизни — весь их арсенал. После привыкания к пестрому видеоряду становится очевидно, как отчаянно героям не хватает экспрессии. Переход в новый формат вообще был милосерден далеко не ко всем зверушкам. Те, что по натуре своей симпатичны, как львы например, легко отделались. А вот бедный бородавочник Пумба превратился в довольно-таки отвратительное существо, растеряв свое лучезарное обаяние.

Описание Кадр из фильма "Король Лев" © Disney

Темп повествования не обходится без спотыкания. Новых сцен добавлено вроде и по мелочи, а хронометраж вырос на внушительные полчаса — и, увы, не только усилиями Пумбы. В итоге в ремейк среди прочего вставили парочку уже обязательных эпизодов во славу феминизма, две новые песни и, наконец, расширенные диалоги Тимона и Пумбы. Болтовня этих философов-пофигистов удалась ярче всего. Их диалоги допридумывали и озвучивали комики Сет Роген и Билли Айкнер, которые хорошо справились с тем, чтобы перевести юмор в более разговорное русло. Все-таки фиглярствовать и кривляться, как раньше, новые Тимон и Пумба физически не способны. В конечном счете "Король Лев" оставляет вполне приятное впечатление. Лежащая в основе история хороша, как ее ни рассказывай, а общая живописность услаждает чувство прекрасного. Тем не менее вторичная сущность ремейка не позволяет считать его большим откровением. До чего дошел прогресс Зато откровением является сам съемочный процесс, который выдался на самом деле революционным и даже более интересным, чем сам фильм. Поскольку в кадре не появляются живые актеры, отпала необходимость в зеленом экране для спецэффектов, съемочных павильонах и камерах. По большому счету "Король Лев" создавался за столом в офисе. Режиссер Джон Фавро просто напяливал очки виртуальной реальности — и начиналась магия.

Авторы картины создали нечто вроде компьютерной игры с функционалом киностудии. Надев очки, кинематографисты попадали в смоделированные африканские края "Короля Льва", по пространству которых можно было свободно летать и бродить. Специальные контроллеры позволяли не только перемещаться по воссозданному миру, но и передвигать разные объекты — от деревьев до зверья. Расставив слонов по фэншуй, Фавро и оператор Калеб Дешанель выбирали ракурсы и расположение виртуальной камеры, продумывали ее движение. Хоть во власти режиссера было снимать с самых невозможных точек, он хотел добиться реалистической манеры, как при производстве рядового фильма.

Описание Кадр из фильма "Король Лев" © Disney