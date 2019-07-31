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"Современник" не будет отменять спектакли из-за ареста одного из артистов

В театре подчеркнули, что арест Дмитрия Смолева стал следствием "череды взаимонепониманий"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Арест актера театра "Современник" Дмитрия Смолева за публикацию видеоролика в форме сотрудника ГИБДД, расцененного как оскорбление полиции, не повлияет на афишу театра. Об этом сообщается на сайте "Современника".

"В связи с арестом ни отмены, ни замены спектаклей в "Современнике", который закрывает сезон 2 августа, не планируется", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что арест стал следствием "череды взаимонепониманий". "Артист и его партнер по созданию ролика, а именно он выложил ролик в соцсети, во-первых, не знали закон, во-вторых, не удосужились сопроводить свое произведение титрами, из которых бы стало понятно, что это актерская работа", - пояснили в "Современнике".

В театре добавили, что, судя по тому, какую реакцию вызвал видеоролик, его можно признать состоявшейся и даже талантливой работой.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили ТАСС, что полицейские задержали актера театра "Современник", который на видеозаписи в интернете дискредитировал своим поведением работу полиции. По результатам рассмотрения материалов по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

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