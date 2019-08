HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее

Компания HBO запустила в производство сериал о древнегреческой колдунье "Цирцея" (Circe). Как сообщает портал Variety, восьмисерийный фильм снимут по одноименной книге писательницы Мэделин Миллер.

"Сериал описывается как современный взгляд на мир греческой мифологии с феминистской позиции богини Цирцеи, которая превращается из неуклюжей нимфы в грозную ведьму, способную противостоять богам, титанам и монстрам", - пишет Variety.

В свою очередь глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри описывает картину, как эпическую историю любви, трагедии и бессмертных конфликтов.

Создателями сценария и продюсерами адаптации станут авторы "Восхождения планеты обезьян" (Rise of the Planet of the Apes), а также сиквела "Рассвет планеты обезьян" (Dawn of the Planet of the Apes) Рик Джаффа и Аманда Сильвер.

В настоящее время тандем также работает над сценарием третьего "Аватара" и ремейка "Мулан".