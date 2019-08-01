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HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее

Авторами сценария и продюсерами картины станут Рик Джаффа и Аманда Сильвер, которые также работают над третьим "Аватаром" и ремейком "Мулан"

Компания HBO запустила в производство сериал о древнегреческой колдунье "Цирцея" (Circe). Как сообщает портал Variety, восьмисерийный фильм снимут по одноименной книге писательницы Мэделин Миллер.

"Сериал описывается как современный взгляд на мир греческой мифологии с феминистской позиции богини Цирцеи, которая превращается из неуклюжей нимфы в грозную ведьму, способную противостоять богам, титанам и монстрам", - пишет Variety. 

В свою очередь глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри описывает картину, как эпическую историю любви, трагедии и бессмертных конфликтов. 

Создателями сценария и продюсерами адаптации станут авторы "Восхождения планеты обезьян" (Rise of the Planet of the Apes), а также сиквела "Рассвет планеты обезьян" (Dawn of the Planet of the Apes) Рик Джаффа и Аманда Сильвер.

В настоящее время тандем также работает над сценарием третьего "Аватара" и ремейка "Мулан".

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