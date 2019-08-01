Анита Цой отменила гастроли после травмы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Певица Анита Цой отменила запланированные на август концерты на юге России после травмы ноги, зрители смогут вернуть деньги за билеты. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-атташе артистки Анна Кружель.

"Несмотря на положительную тенденцию в лечении, врачи запретили Аните Цой отправляться в запланированный тур, чтобы избежать возможных при нагрузках осложнений. Поскольку тур был запланирован под курортный сезон, переносить его на другие даты просто нет смысла, поэтому он отменен. Купленные билеты можно будет сдать и вернуть деньги", - сказала Кружель, уточнив, что речь идет о выступлениях в Сочи, Геленджике, Анапе, Симферополе, Севастополе, Феодосии, Ялте и Евпатории.

26 июля Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам. На следующий день певица не отменила своего выступления на фестивале. Однако передвигаться без посторонней помощи практически не могла и появилась на сцене в инвалидном кресле.

Анита Цой - заслуженная артистка России, певица и композитор. Исполнительница хитов "Небо", "На восток" и "Новая я".