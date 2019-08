Дженнифер Лопес отметила юбилей в Москве зажигательными танцами

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье выступила на московском стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС. Шоу, озаглавленное It's My Party ("Это моя вечеринка"), действительно было похоже на дружескую встречу - с зажигательными танцами и задушевными разговорами.

"У вас есть приглашение, я отправляла вам всем. Это мой день рождения (певица отметила его 24 июля - прим. ТАСС), и мы вместе его отметим, - объявила Лопес. - Прежде чем начать, я хочу сказать вам о некоторых правилах, ведь хозяин вечеринки может иметь свои правила, так? Вы должны петь, вы должны танцевать, вы должны классно провести время!"

Хиты, танцы и воспоминания

"Да, это мой праздничный наряд", - указала певица на первый из череды едва укрывающих ее костюмов, которые она меняла в этот холодный московский вечер. Паузы заполняла целая команда диджеев и танцоров. Кстати, с последними 50-летняя поп-дива выступала на равных все полуторачасовое шоу, выполняя в том числе сложные сценические трюки.

Свой первый за семь лет концерт в России Лопес начала с хитов Medicine, Love Don't Cost A Thing и Get Right. Затем певица вспомнила, что она все еще "Дженни с района" (Jenny From The Block), а также исполнила саундтрек одного из первых своих фильмов. Из недавних песен чести дополнить сет-лист была удостоена испаноязычная композиция Anillo, в которой героиня прозрачно намекает бойфренду о помолвке.

"В определенный момент тебя начинают спрашивать: "Чему же ты научилась за эти годы? Какой совет можешь дать? Если бы тебе надо было научить чему-то детей, то что бы ты им сказала?" Я бы сказала, что они должны делать то, что хотят, и быть теми, кем хотят", - поделилась артистка. После этого спела дуэтом со своей 11-летней дочерью Эммой.

Подарком от поклонников стали аплодисменты, которые не смолкали в финале шоу несколько минут и по-настоящему растрогали певицу.

"Спасибо, что пришли на мою вечеринку! Я вас так люблю", - призналась она и завершила вечер танцевальным хитом On The Floor.

Поклонники в Санкт-Петербурге смогут посетить "вечеринку" Лопес 11 августа.

Дженнифер Лопес дебютировала на музыкальной сцене в 1999 году с альбомом On The 6. Всего на счету американки с пуэрториканскими корнями - восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 40 млн экземпляров.