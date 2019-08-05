Автор книги о Вилли Токареве рассказал, как певец помогал взаимопониманию России и США

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Певец и композитор Вилли Токарев, скончавшийся в Москве на 85-м году жизни, своим творчеством строил мост взаимопонимания между народами России и Америки. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС Альфред Тульчинский, автор книги о жизни певца, известного исполнением песен в жанре русский шансон.

"Я не просто его знал, мы были очень близки в годы его начала, - отметил он, говоря о Токареве, который в 1974 году эмигрировал в США. - Вилли был очень образован музыкально и все делал правильно, ни на кого не ориентировался, ни у кого ничего не брал, а придумывал сам". "Многие не любили то, что он сочинял, - добавил Альфред Тульчинский, у которого сохранилась большая папка с рукописными текстами песен Токарева. - Сейчас можно об этом спокойно говорить, но Миша Гулько называл все песни Вилли "куплетами Курочкина" (персонаж из советской кинокомедии 1953 года "Свадьба с приданным" - прим. ТАСС). Однако по-моему это была чистая зависть по элементарной причине: Вилли стал первым человеком, кто каким-то образом построил информационный мостик между эмиграцией здесь, в Америке, и Советским Союзом и Россией".

"Его решение по поводу переезда [в 1990-х годах из США] в Советский Союз мы обсуждали неоднократно, - отметил далее Альфред Тульчинский, - и я поддержал его абсолютно. У человека есть функция, здесь он свою функцию выполнил... Здесь ему уже абсолютно нечего было делать, совершенно, и поэтому он продолжил писать "с другой стороны".

О предназначении певца

"Каждый человек появляется на свет с какой-то миссией, - отметил Альфред Тульчинский. - У Вилли такое предназначение было и он правильно его понимал. На этом он построил всю свою жизнь и свое предназначение он выполнил. Как это ни высокопарно звучит, но Вилли был явлением и я его буду помнить всегда".

По словам Тульчинского, в 1988-1989 годах он задумал написать серию книг о деятелях русско-американской культуры и первую книгу - она, кстати, осталась единственной - посвятил творчеству Вилли Токарева. "Она называлась "Все о Вилли или у нас на Брайтоне хорошая погода", - пояснил он. - За эту книгу мне никогда не будет стыдно, поскольку Вилли она очень понравилась: там была масса документов и фотографий, и я это сделал с удовольствием и уважением к нему".

"Если бы Вилли спросил накануне ухода себя, все ли сделано, то он мог бы спокойно ответить: "Все", - добавил в заключение Альфред Тульчинский. - Он сделал все возможное, хотя у творчества нет конца, нет предела".