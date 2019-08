Disney переснимет "Один дома" и "Ночь в музее"

Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum). Как сообщает портал The Hollywood Reporter, генеральный директор Disney Боб Айгер рассказал, что перезапуск также коснется фильмов "Дневник слабака" (Wimpy Kid) и "Оптом дешевле" (Cheaper by the Dozen).

"Мы намерены активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ", - сказал Айгер по телефону журналистам.

Как отмечает издание, фильмы будут доступны на пока еще не запущенной стриминговой платформе компании Disney+.

В настоящее время неясно, в каком виде картины появятся на экране, в качестве полнометражных фильмов или телесериалов.

Запуск платформы Disney+ запланирован на 12 ноября. Ежемесячная подписка обойдется пользователям в $7.

Ранее компания Disney приобрела кино- и телестудию 20th Century Fox, а также права на несколько популярных франшиз, в том числе "Люди-Икс" (X-Men), "Аватар" (Avatar) и "Симпсоны" (The Simpsons), а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.