Балетная академия Сергея Полунина объявила даты вступительных экзаменов

ТАСС, 7 августа. Севастопольская Академия хореографии, ректором и художественным руководителем которой является хореограф и артист балета Сергей Полунин, проведет вступительные экзамены первого набора 11 и 12 августа. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба артиста.

"11 августа пройдут испытания дети, поступающие в первую группу (первоклассники), а 12-го - ученики второго класса. Для ребят более старшего возраста будет проведен набор в студию при академии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что экзамены будут проходить в спорткомплексе "Муссон" с 10:00 мск, регистрация будет открыта с 09:00 мск.

Балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра, курирующий создание Академии хореографии в Севастополе, Иван Кузнецов отметил, что обучение по программе подготовительных классов должно начаться осенью. "Поэтому отбор двадцати детей на бюджетное отделение решили организовать в середине августа", - пояснил он.

По мнению ректора академии Сергея Полунина, двадцати бюджетных мест недостаточно для талантливых детей в регионе. "Главная проблема, которую я увидел, - в первый год у нас в академии всего 20 бюджетных мест. Это мало, мне жалко отпускать таких талантливых детей. Какое-то число мест мы дополнительно оплатим через Благотворительный фонд поддержки и развития искусств Сергея Полунина, который открыли буквально на днях. У меня не осталось никаких сомнений, что мы сможем создать в Севастополе лучшую балетную школу в мире", - привели слова ректора в пресс-службе.

Предварительные просмотры для детей, которые хотят учиться в Академии хореографии, прошли в июне и июле, в них приняли участие около 18 юных танцоров. "Очень много талантливых детей. Некоторые настолько хорошие, что, если они не появятся на вступительных экзаменах, я лично буду звонить родителям, убеждать, что ребенку нужно заниматься балетом", - признался Полунин, отметив, что в академии будет индивидуальный подход к работе с детьми.

Академия хореографии создается в Севастополе в рамках национального проекта "Культура". Учебное заведение, а также Театр оперы и балета станут частью Культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.