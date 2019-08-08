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Супруга Валентина Гафта опровергла сообщения о смерти артиста

Ольга Остроумова назвала информацию о смерти народного артиста РСФСР "абсолютной ерундой"
Валентин Гафт Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Валентин Гафт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Информация о смерти народного артиста РСФСР Валентина Гафта не соответствует действительности. Об этом ТАСС в четверг сообщила его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

"Нет, ерунда какая-то, абсолютная ерунда", - сказала Остроумова.

В театре "Современник" по запросу ТАСС также опровергли информацию о смерти Гафта.

Ранее соответсующие сообщения появились в социальных сетях

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