Нового "Короля Льва" назвали самым кассовым мультфильмом. В Disney с этим не согласны

Ремейк мультфильма "Король Лев" (The Lion King) собрал в международном прокате более $1,3 млрд, официально побив рекорд ($1,27 млрд) мультфильма "Холодное сердце" (Frozen), став самым кассовым фильмом в анимационном жанре, следует из информации на сайте Box Office Mojo. При этом, как пишет The Verge , в Disney не согласны называть картину анимацией, даже с учетом того, что над ней работали художники. Нового "Короля льва" компания характеризует как фотореалистичное кино.

"Все зависит от того, какими стандартами вы руководствуетесь. В фильме нет настоящих животных и нет настоящих камер, и даже нет никакой игры, которая попала бы в кадр, подтвердив тем самым свою реалистичность. Все происходит благодаря художникам. Однако называть это анимацией, я думаю, немного некорректно, это вводит в заблуждение", - сообщал в начале 2019 года режиссер картины Джон Фавро.

Как пишет The Verge, попытка избежать статуса мультфильма может говорить о желании компании утвердить свое превосходство в фотореалистичной технологии CGI.

"Холодное сердце" установило рекорд по кассовым сборам среди анимационных фильмов в 2013 году.

Фильм "Король Лев" режиссера Джона Фавро стал ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Роли персонажей озвучили Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Билли Айкнер и другие артисты. Фильм вышел на экраны 18 июля 2019 года.