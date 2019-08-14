Появился трейлер комедии "Прошлое Рождество" с Эмилией Кларк

Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк. Ролик размещен на официальном YouTube-канале студии.

Кларк играет сотрудницу магазина с рождественскими товарами, работающую в костюме эльфа. Она знакомиться с молодым человеком (Генри Гулдинг), который помогает ей изменить жизнь к лучшему.

Фильм снял Пол Фиг ("Девичник в Вегасе"). Сценарий написали Брайони Киммингс и Эмма Томпсон, которая также сыграла мать главной героини. Выход картины в российский прокат запланирован на 5 декабря.

Эмилия Кларк известна по роли Дейнерис в "Игре престолов". В 2019 году она претендует на Emmy за свою работу в сериале. 71-я церемония вручения премии состоится 22 сентября.