Минкультуры РФ отменило конкурс по продвижению фильмов на кинонеделе в Сирии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ отменило прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение господдержки в продвижении отечественных фильмов на кинонеделе в Сирии в 2019 году. Об этом в среду сообщается на сайте департамента кинематографии Минкультуры РФ.

"Департамент кинематографии сообщает об отмене приема заявок от организаций кинематографии - получателей субсидий, претендующих на получение государственной поддержки на продвижение национальных фильмов путем участия в кинонеделях в 2019 году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ 12 августа начало прием заявок от организаций кинематографии на покрытие расходов в размере до 2 млн рублей для продвижения в 2019 году отечественных фильмов на кинонеделе в Сирии.

Подробности отмены конкурса на сайте не приводятся, ТАСС запросил официальный комментарий в пресс-службе Минкультуры.