Сергей Пускепалис вошел в число претендентов на пост худрука Театра им. Волкова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького, режиссер Сергей Пускепалис, а также восемь других режиссеров из столичных и региональных театров стали кандидатами на пост художественного руководителя Театра имени Волкова. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"16 августа свои концепции развития Театра драмы имени Федора Волкова конкурсной комиссии представят Денис Азаров, Владимир Алеников, Владимир Гурфинкель, Олег Ефремов, Алексей Казаков, Игорь Ларин, Роман Мархолиа, Сергей Пускепалис, Михаил Цитриняк", - сказал представитель пресс-службы.

Большинство кандидатов в разное время сотрудничали с Волковским театром или ставили свои постановки на других ярославских площадках. Азаров с 2014 по 2016 годы работал режиссером в Театре им. Волкова, где поставил спектакли "Бред вдвоем", "Москва-Петушки", "Гроза" и "Ревизор". Его постановка оперы "Доктор Гааза" в 2016 году была удостоена шести номинаций на "Золотую маску".

Ларин с 2012 года находится на посту главного режиссера Ярославского театра юного зрителя им. В. С. Розова. Мархолиа руководил Севастопольским театром им. А. В Луначарского и Ярославским ТЮЗом, а в 2018 году он поставил на сцене Театра им. Волкова спектакль "Братья Карамазовы".

"Я хорошо знаю этот театр (Волковский). Провел там почти год. Поставил два самых кассовых спектакля - "Девушка для прощаний" и "Пушкиниана. Любовь и карты", - поделился с ТАСС Алеников, известный во многом благодаря фильмам про приключения Петрова и Васечкина.

Ефремов с 2010 года находится в должности художественного руководителя Подольского драматического театра. Гурфинкель работал главным режиссером Екатеринбургского театра драмы, а также руководил Челябинским театром драмы, до ноября 2018 года был директором и главным режиссером Пермского академического "Театра-театра". Казаков с 2008 года являлся художественным руководителем московского театра "Откровение". Цитриняк ставил спектакли в Театре им. Вахтангова и театре "Содружество актеров Таганки".

В министерстве отметили, что кандидаты должны соответствовать ряду требований. Среди прочего, постоянным местом жительства претендента на период реализации концепции должен являться Ярославль. Также кандидат должен обладать опытом работы в должности главного режиссера или художественного руководителя театра.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 августа. Очный этап пройдет 16 августа в Минкультуры.

История конфликта в театре

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении директора и объявил выговор худруку, после чего Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщил позднее Мединский, новый художественный руководитель театра должен быть объявлен 19 августа.

Театр им. Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".