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Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру

При этом актриса рассказала, что мысли об уходе из кино приходят ей каждый раз, когда она заканчивает съемки
Кейт Бланшетт Photo by Joel C Ryan/Invision/AP
Описание
Кейт Бланшетт
© Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры. Об этом сообщил в среду интернет-портал Vulture, которому удалось взять интервью у актрисы после премьерного показа в Нью-Йорке фильма режиссера Ричарда Линклейтера "Куда ты пропала, Бернадетт?" (Where'd You Go Bernadette, 2019) о личной драме женщины, пытающейся найти счастье на краю света.

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"Да, пришло для меня время остановиться, - сказала она в ответ на просьбу уточнить, действительно ли она раздумывает о прекращении актерской карьеры, как о том она говорила еще в феврале в одном из интервью, пообещав заняться кормлением цыплят и чтением романом Болеслава Пруста. - Совершенно, полностью. И я уверена в том, что зрители по всему миру, посмотрев этот фильм, скажут: "Да, действительно для нее настало время остановится".

По словам Кейт Бланшетт, она "намерена заранее извиниться", но в то же время признала, что такие мысли начинают одолевать ее каждый раз, когда она завершает съемки. "Да, так происходит каждый раз", - подчеркнула она.

Уроженка Мельбурна (Австралия), Бланшетт начала играть на сцене сиднейских театров еще будучи студенткой, в середине 1990-х годов снялась в нескольких австралийских телесериалах, а затем сыграла несколько ролей в Голливуде. В 1998 году она получила мировое признание, исполнив роль королевы Англии Елизаветы I в картине Шекхара Капура "Елизавета" (Elizabeth). Эта роль была отмечена премиями "Золотой глобус" и Британской академии BAFTA, тогда же она была впервые номинирована на "Оскар".

Затем последовала роль эльфийской королевы Галадриэль в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец" (The Lord of the Ring, 2001) и роль голливудской звезды Кэтрин Хэпберн в драме Мартина Скорсезе "Авиатор" (The Aviator, 2004), за которую Бланшетт получила "Оскар" за лучшее исполнение женской роли второго плана. В 2013 году на экраны вышла драма Вуди Аллена "Жасмин", в которой Бланшетт исполнила роль женщины, в одночасье потерявшей дом, состояние, мужа. Критики назвали эту работу одной из самых ярких в ее карьере. Она принесла ей многочисленные награды, в том числе премию BAFTA, "Оскар" и "Золотой глобус".

В целом за свою творческую карьеру актриса была удостоена двух премий "Оскар", трех "Золотых глобусов", трех премий BAFTA, а также ряда других австралийских и американских наград, в 2008 году на "Аллее славы" в Голливуде появилась ее звезда.

Теги
СШАБланшетт, Кейт
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