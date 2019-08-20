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Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название No Time To Die

Роль злодея в фильме исполнит Рами Малек, получивший в 2019 году "Оскар" в номинации "Лучший актер"
Дэниел Крейг EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Дэниел Крейг
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 20 августа. Новая, 25-я часть британской киноэпопеи об агенте МИ-6 Джеймсе Бонде выйдет на экраны под названием No Time To Die ("Нет времени умирать"). Об этом сообщается во вторник в официальном Twitter франшизы.

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"Дэниел Крейг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007 в фильме... No Time To Die. В прокате с 3 апреля 2020 года в Великобритании и с 8 апреля - в США", - написали создатели ленты. Роль злодея в фильме исполнит Рами Малек, получивший в этом году "Оскар" в номинации "Лучший актер". До официального сообщения многие интернет-ресурсы выдвигали гипотезу о том, что новый эпизод бондианы выйдет под названием Shatterhand ("Разящая рука").

В последнее время на создателей картины обрушился ряд неудач, в том числе травма, полученная в мае во время съемочного процесса исполнителем главной роли - агента 007 - Дэниелом Крейгом, а также уход в августе прошлого года из картины режиссера Дэнни Бойла. Тем не менее, по сообщениям ряда СМИ, новый Бонд сможет удивить зрителя рядом деталей. Согласно информации газеты The Son, приглашение сыграть роль в фильме получил наследник британского престола принц Чарльз, а компания Aston Martin уже приготовила для главного героя новый автомобиль, на этот раз электрический.

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