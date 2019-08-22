Кабмин вносит в Госдуму законопроект о запрете кондиционеров на фасадах объектов наследия

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, запрещающий устанавливать кондиционеры и антенны на фасадах объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад относится к его предмету охраны", - говорится в пояснительной записке.

Запрет не будет распространяться на устройства охраны и сигнализации. Правительство одобрило документ на заседании 8 августа.