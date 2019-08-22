Фестиваль российского искусства в 22-й раз стартует на Лазурном берегу Франции

КАНН /Франция/, 23 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль российского искусства начинается в пятницу на Лазурном берегу Франции в знаменитом городе Канне, где продлится в течение пяти дней - до 27 августа. В программе смотра, который проходит в 22-й раз, - концерты, спектакли, кинопоказы, выставки, посвященные многонациональной культуре России, сообщила ТАСС генеральный продюсер фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

"Вот уже двадцать с лишним лет последние дни августа на Лазурном берегу не случайно называют "русскими". Ежегодно Фестиваль российского искусства в Канне представляет европейской публике все, чем может гордиться отечественная культура: многонациональное народное творчество, классическую музыку и балет, изобразительное искусство и кинематограф", - сказала Шумова.

По ее словам, Фестиваль российского искусства в Канне - "это самый масштабный государственный культурный проект России во Франции". "Он организован Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры РФ и МИДа России, а с французской стороны - мэрии города Канны и Дворца фестивалей и конгрессов", - сообщила собеседница агентства.

Она напомнила, что за прошедшие годы на сцене Каннского Дворца фестивалей и конгрессов, где ежегодно проходит главный киносмотр мира, блистали звезды Большого театра и Кремлевского балета, выступали ансамбли имени Александрова, Игоря Моисеева, Михаила Годенко, национальные ансамбли танца из Дагестана, Татарстана, Ингушетии и Северной Осетии, пел русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Самые знаменитые симфонические оркестры под руководством Владимира Федосеева, Юрия Башмета и Владимира Спивакова знакомили каннскую публику с шедеврами русской классической музыки.

Неотъемлемой частью программы фестиваля стали выставки произведений крупнейших отечественных скульпторов и живописцев. Мастера народных промыслов из различных регионов России - Вологды, Тулы, Великого Новгорода, Калининграда, Санкт-Петербурга, Липецка, Омска - не раз восхищали гостей фестиваля своим искусством.

Традицией последних лет стала дань памяти всем воинам, погибшим во имя свободы - лития, организуемая в преддверии официальной церемонии открытия Фестиваля на русском военном каре мемориала Гран Жас. Впервые эта акция, состоявшаяся в 2014 году в связи со 100-летием начала Первой мировой войны, была высоко оценена руководством города и стала частью официальной программы проекта, отметила собеседница агентства.

Церемония открытия

"Сегодня лития также послужит мемориальным прологом открытия ХХII Фестиваля российского искусства в Канне, - подчеркнула генеральный продюсер смотра. - Сама же церемония пройдет в зале Гранд Аудиториум Дворца фестивалей и конгрессов, где состоится концерт Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

Этот коллектив - своеобразная творческая лаборатория национального искусства, где идут активные поиски хореографии, национальной одежды и музыки. Танцевальная культура ингушей многообразна и восходит к глубокой древности. Более 25 лет ансамбль хранит национальные традиции, представляя музыкальную, танцевальную культуру, прикладное искусство ингушского народа на самом высоком профессиональном уровне, рассказала Шумова.

Она сообщила, что концерт в Канне продлится 1,5 часа. В нем примут участие 39 артистов ансамбля. В программе открытия, состоящей из 17 номеров, будут исполнены национальные ингушские танцы и вокальные композиции. А в качестве подарка прозвучит песня на французском языке.

"Русская ночь"

Второй фестивальный день ознаменуется рядом важных событий. Каждый год 24 августа - День освобождения Канн от оккупантов - отмечается парадом ветеранов.

"В этом году дата юбилейная - исполняется 75 лет овобождения Канн, - уточнила Шумова. - В этот памятный день по традиции Фестиваль российского искусства приглашает гостей и жителей Лазурного побережья на гала-концерт "Русская ночь".

Мероприятие с участием прославленных коллективов, музыкантов, стилистов с каждым годом привлекает все больше гостей и почитателей русской культуры, отметила генпродюсер смотра.

"В этом году мы совершим музыкальное путешествие в историю российского кино, - продолжила она. - И это не случайно, ведь в 2019 году первая киношкола мира - легендарный ВГИК имени Герасимова - отмечает свой 100-летний юбилей. В концертной программе принимают участие заслуженные артисты РФ Нонна Гришаева и Александр Олешко, студенты ВГИКа, а также артисты ансамбля "Ингушетия", солисты Академии молодых певцов Мариинского театра и солистка Московской филармонии Виктория Носовская".

Главное событие "Русской ночи" - вручение почетного знака "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией". Его обладателями в разные годы стали Морис Дрюон, Пьер Карден, Мишель Легран, Марина Влади, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Патрисия Каас, Робер Оссейн, Вера Боккадоро, Лоран Илер и другие французские мастера искусства и друзья России.

Как стало известно ТАСС, почетную награду в этом году получит французский писатель и публицист, журналист и философ, президент французских университетских колледжей в Санкт-Петербургском государственном университете и МГУ им. М. В. Ломоносова - Марек Хальтер.

Кино и балет

Комментируя дальнейшую программу смотра, его генеральный продюсер обратила внимание на тот факт, что сразу несколько событий фестиваля в этот раз будут посвящены 100-летию ВГИКа им. Герасимова. "Историю отечественного кино невозможно представить без Канн - именно здесь получили мировое признание многие наши кинематографисты", - отметила Шумова.

"В День кино - 26 августа - замечательные российские режиссеры Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Владимир Грамматиков, Николай Лебедев и киновед Кирилл Разлогов представят в Каннах работы своих учеников - молодых и уже активно входящих в профессию режиссеров и актеров", - проинформировала собеседница агентства.

Она также сообщила, что в фойе Дворца фестивалей с 23 по 27 августа развернется выставка "ВГИК - 100: от авангарда к классике. Художники кино - на пути к профессии", где будут представлены живописные и графические работы, инсталляции и макеты, костюмы и современные анимационные технологии, предметы реквизита, выполненные студентами и педагогами Института.

Завершится XXII Фестиваль российского искусства 27 августа на главной сцене Каннского Дворца фестивалей знаменитым балетом "Баядерка" на музыку Людвига Минкуса. Этот спектакль, посвященный памяти великого танцовщика Рудольфа Нуреева, представит Башкирский театр оперы и балета из Уфы. В этом театре его родного города Рудольф Нуреев начинал свой творческий путь. И именно "Баядерка" явилась последним балетом, поставленным им незадолго до смерти на сцене Гранд Опера в Париже.

"Вот так задуман финал праздника муз на Лазурном берегу Франции", - заключила генеральный продюсер Фестиваля российского искусства.