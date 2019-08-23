Посвящение в мушкетеры и предпремьерные показы. Россия встречает "Ночь кино"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ежегодная всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 24 августа во всех регионах РФ. В этом году будет задействовано рекордное количество площадок - 3,5 тыс., включая кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки, зрителей ждут предпремьерные показы фестивальных фильмов, музыкальная программа и необычные форматы киносеансов.

"Зрители отбирают на голосовании несколько фильмов, которые будут показываться на площадках по всей стране. Это фильмы не премьерные, но они любимы публикой. Это обычно open air, отлично помню, как с удовольствием смотрел фильм, лежа на травке в саду "Эрмитаж". Это было прекрасно, всех приглашаю", - сказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

На сайте ТАСС с 27 июня по 10 июля прошло интернет-голосование за популярные российские фильмы, которые покажут 24 августа по всей стране. Лидерами стали киноленты "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Всего в списке было 26 работ.

На открытии "Ночи кино", которое пройдет в киноцентре "Октябрь" в Москве при поддержке проекта "Каро. Арт", покажут фильм "Мальчик русский". Картина получила диплом гильдии киноведов и кинокритиков на "Кинотавре", была участником конкурса "Берлинале". Представят его режиссер Александр Золотухин и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Московская программа

Зрителей "Иллюзиона" в эту ночь ждут анимационные программы 30-х годов ХХ века, также пройдет специальный показ фильма "Бык" (режиссер Борис Акопов) - российского дебюта, который стал победителем 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

"Москино" совместно с журналом "Искусство кино" организуют предпремьерный показ самых громких фильмов Каннского кинофестиваля и "Кинотавра". "Наша кураторская программа на "Ночи кино" - подарок журнала и "Москино" городу: предпремьеры лучших авторских фильмов года на языке оригинала, абсолютно бесплатно. Самые нестандартные, необычные фильмы из Канн: бразильский социальный хоррор "Бакурау", поэтичная и пронзительная "Жанна", удостоенные премий антиутопическая фантастика "Малыш Джо" и мистическая история любви "Атлантика", атмосферный китайский триллер "Озеро диких гусей", палестинская меланхолическая комедия "Должно быть, это рай". <…> Самые яркие из отечественных фильмов сезона: дебютные "Мальчик русский" и "Sheena 667", чувственная "Верность", снятый современным классиком Андреем Смирновым "Француз", - цитирует Долина пресс-служба акции.

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет театрально-кинематографический перформанс "Мушкетеры 40 лет спустя". Участники акции попадут в мир советского музыкального телефильма "Д"Артаньян и три мушкетера". Зрители окажутся внутри иммерсивного перформанса "Мушкетеры. Монтаж", станут участниками кинопроб, увидят сцены из первой серии и историю создания фильма, пройдут церемонию посвящения в мушкетеры или гвардейцы. А ближе к вечеру на поляне у Большого дворца ансамбль актеров "Гоголь-центра" Gramophonics исполнит песни из фильма. Киноэпопее про мушкетеров в этом году исполняется 40 лет.

На "Ночи кино" "Кинопоиск" покажет свою сериальную программу. "Сериальная программа "Кинопоиска" на "Ночи кино" - это показ любимых западных ситкомов. Народные "Офис" и "Клиника" и более гиковские "Парки и зоны отдыха" и "Сообщество" - все эти проекты имеют высокие оценки на "Кинопоиске" и уже стали сериальной классикой", - рассказали в пресс-службе. Показ пройдет в 37 кинотеатрах России, в сети кинотеатров "Киномакс" в Москве и регионах и Центральном доме предпринимателя в столице.

В рамках акции также будут проводить экскурсии. Например, в Музее кино участников познакомят с киноаппаратурой, плакатами и прочими экспонатами, связанными с главными открытиями в истории отечественного кинематографа. На "Мосфильме" экскурсантов проведут по музею студии и съемочным павильонам. Киностудия "Союзмультфильм" приглашает на экскурсию по музею, в котором хранятся раскадровки, декорации и более 100 кукол, а также готовит мастер-класс по анимации для детей.

Акция в регионах России

Площадки для просмотра фильмов в "Ночь кино" откроются во всех регионах РФ. В Санкт-Петербурге показы пройдут не только в кинотеатрах, но также на киностудиях "Ленфильм", "Лендок" и в Театре "На Литейном", где зрителям покажут не только фильм основной программы, но и короткометражку о том, что происходит в театре в ночные часы, а также о его четвероногом обитателе коте Василии. В Свердловской области, где на показах ждут около 27 тыс. гостей, зрители смогут оценить первые результаты реализации нацпроекта "Культура", в рамках которого были модернизированы 27 из 102 площадок в регионе.

Тематические площадки в регионах ориентированы на разные способы просмотра и возрастные аудитории. В Новороссийске пройдет молодежный "Квартирник", где каждый участник сможет выйти на сцену и исполнить песни и мелодии российского кино. А в городе Струнино Владимирской области по традиции соберутся любители фильмов, средний возраст которых около 80 лет. "Эту ночь кино мы посвящаем Году театра, поэтому будем смотреть телеверсию музыкального спектакля Ленинградского Большого драматического театра "Ханума" 1978 года", - рассказала главный библиограф Центральной библиотечной системы Струнина Марина Урошлева.

На местах съемок

В Мурманске к "Ночи кино" откроют выставку о картинах, снимавшихся здесь с 1920-х гг. - в их числе "Дорогой мой человек", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Кукушка", "72 метра", "Левиафан" и "Ледокол". Историю киносъемок вспомнят и в Крыму: кинопоказ пройдет в музее-заповеднике "Судакская крепость", где снимались "Добровольцы", "Три плюс два", "Русь изначальная", "Викинг" и др. Недалеко от крепости, в Солнечной долине, проходили съемки фильма "Балканский рубеж".

На Дону в "Ночь кино" расскажут о фильмах, снятых по произведениям Михаила Шолохова: как рассказала ТАСС ведущий специалист по просветительной работе Шолоховского музея-заповедника Татьяна Нектова, "Ночь кино" в станице Каргинской, где писатель прожил около 15 лет и где родился замысел "Тихого Дона", будет посвящена двум фильмам, у которых в этом году юбилей: это "Жеребенок" 1959 года и "Донская повесть" 1964 года. Фильмы покажут в синематографе "Идеал", который был открыт в 1911 году и стал вторым в области Войска Донского кинотеатром.

Музейные показы

В Воронежской области кинопоказ организовали в селе Костенки, известном памятниками палеолита и находками костей мамонтов. В "Ночь кино" в музейном комплексе в Костенках покажут снятый там в 2017 году фильм "По следам последних европейцев" о работе археологов на раскопках древних стоянок человека. Фольклорный кинопоказ пройдет в другом воронежском селе - Русская Тростянка, знаменитом своими песнями и народным ансамблем "Крестьянка". В "Ночь кино" в крестьянской избе покажут фильм "Сказ о Русской Тростянке" оператора и режиссера Валерия Волошина, в котором снимались местные жители. Перед показом всех желающих научат прясть на прялке и вязать из пряжи носки.

В Курской и Белгородской областях в "Ночь кино" будут вспоминать о Великой Отечественной войне. Впервые кинопоказ организован в кинозале музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление". "Коллектив выбрал советские музыкальные военные комедии периода 1930-1940 годов, потому что у нас обычно идут серьезные военные фильмы, а хотелось все-таки показать ленты с более радостной эмоциональной окраской", - сообщили ТАСС в отделе развития музея.

В Белгородском военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" "Ночь кино" пройдет уже во второй раз, зрители увидят советские военные фильмы - "В бой идут одни старики", "Белый тигр", "Освобождение. Огненная дуга".

Всероссийская акция "Ночь кино", посвященная кинематографу, пройдет в России уже в четвертый раз. В прошлом году она собрала около 800 тыс. зрителей. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ, которые являлись его организаторами. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный по регистрации.