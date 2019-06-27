Ночь кино: проголосуйте за фильмы, которые покажут по всей стране 24 августа

Всероссийская акция "Ночь кино", которая стала традиционным культурным событием для страны, пройдет четвертый год подряд. По всей России будут демонстрироваться популярные отечественные фильмы, которые вы можете выбрать сами.

Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках "Ночи кино" 24 августа 2019 года.

Вы можете проголосовать за любое количество фильмов из списка, представленного ниже. Во время "Ночи кино" в кинотеатрах покажут трех лидеров голосования, которое продлится до 10 июля 2019 года.

Голосование и подведение результатов проводится на внешнем сервисе, ТАСС не несет ответственности за результаты голосования.